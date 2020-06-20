彰銀改選 公股險勝獨董落空

彰化銀行昨（19）日舉行股東常會改選九席董事，出席率達92.576%，公股與台新金陣營分別拿下五席與四席董事，財政部雖然續掌經營權，但彰銀三席獨董卻被台新金陣營全數包辦，受市場矚目。

台新金控總經理林維俊昨日坦言，「多拿下一席普通董事，出乎我們的意料之外」。外界則質疑公股，先前砸下重金取得多數持股，卻沒奪得六席席次，不知是技術失誤或另有隱情。

彰銀上屆選舉董事結果，公股取得四席、台新金三席，另外一席由龍巖集團總裁李世聰取得。李世聰後來出脫彰銀持股給多家公股金融機構承接，連帶辭任彰銀董事。

彰銀這次改選，兩大陣營都想搶李世聰釋出的一席董事，昨日改選結果，公股拿下四席法人董事，法人代表為：凌忠嫄、黃瑞沐、蕭家旗及張建一；兩席自然人董事，雙方陣營各拿一席，分別為李文雄與陳淮舟；三席獨立董事全由台新金包辦，包括：潘榮春、林重宏以及孫致中。

曾打過選戰人士指出，公股陣營確實利多齊聚，相較往年持股比增加外，外資態度也有明顯平衡，但公股加碼買進卻沒多取得一席，政策失誤、配票策略等兩大議題，須於會後檢討。

財政部次長阮清華在改選結果出爐後親上火線強調，「我們沒有大敗，也沒有被翻盤」，財政部本來的評估就是拿下五席到六席之間，當然希望可拿到更多席次，但因為立法院決議，公股不能投給非公股的候選人，才導致泛公股沒有拿到任何一席獨董，「我們拿到五席且保有彰銀經營權，這才是重點」。

不過，每次改選，財政部都會進行多次沙盤推演，從公股推派獨董的得票率觀察，確實是已放棄獨董，策略也發揮成效，若公股有將票配給獨董，恐將成廢票，甚至也跳進台新金陷阱。