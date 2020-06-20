彰銀改選 公股險勝獨董落空

經濟日報 / 記者仝澤蓉林子桓／台北報導
彰化銀行昨日改選董事，公股與台新金陣營分別拿下五席與四席董事，財政部續掌經營權。圖為彰銀董事長凌忠嫄(左)及總經理黃瑞沐。記者沈婉玉／攝影
彰化銀行昨日改選董事，公股與台新金陣營分別拿下五席與四席董事，財政部續掌經營權。圖為彰銀董事長凌忠嫄(左)及總經理黃瑞沐。記者沈婉玉／攝影

彰化銀行昨（19）日舉行股東常會改選九席董事，出席率達92.576%，公股與台新金陣營分別拿下五席與四席董事，財政部雖然續掌經營權，但彰銀三席獨董卻被台新金陣營全數包辦，受市場矚目。

台新金控總經理林維俊昨日坦言，「多拿下一席普通董事，出乎我們的意料之外」。外界則質疑公股，先前砸下重金取得多數持股，卻沒奪得六席席次，不知是技術失誤或另有隱情。

彰銀上屆選舉董事結果，公股取得四席、台新金三席，另外一席由龍巖集團總裁李世聰取得。李世聰後來出脫彰銀持股給多家公股金融機構承接，連帶辭任彰銀董事。

彰銀這次改選，兩大陣營都想搶李世聰釋出的一席董事，昨日改選結果，公股拿下四席法人董事，法人代表為：凌忠嫄、黃瑞沐、蕭家旗及張建一；兩席自然人董事，雙方陣營各拿一席，分別為李文雄與陳淮舟；三席獨立董事全由台新金包辦，包括：潘榮春、林重宏以及孫致中。

曾打過選戰人士指出，公股陣營確實利多齊聚，相較往年持股比增加外，外資態度也有明顯平衡，但公股加碼買進卻沒多取得一席，政策失誤、配票策略等兩大議題，須於會後檢討。

財政部次長阮清華在改選結果出爐後親上火線強調，「我們沒有大敗，也沒有被翻盤」，財政部本來的評估就是拿下五席到六席之間，當然希望可拿到更多席次，但因為立法院決議，公股不能投給非公股的候選人，才導致泛公股沒有拿到任何一席獨董，「我們拿到五席且保有彰銀經營權，這才是重點」。

不過，每次改選，財政部都會進行多次沙盤推演，從公股推派獨董的得票率觀察，確實是已放棄獨董，策略也發揮成效，若公股有將票配給獨董，恐將成廢票，甚至也跳進台新金陷阱。

台新金打破以往選戰慣例，此次全壓獨立董事。公股陣營人士指出，台新金連一席法人董事都不支持自己，未來將如何取得外資信賴，主動放棄董事席次，也為經營權訴訟官司帶來不利，將讓公股更能提出證明台新金無心經營彰銀。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台新金控 彰銀 財政部

延伸閱讀

改選戰火延燒到晚間 彰銀：選任常務董事完全符合法令

台新金：反對彰銀董事會結果 違反法令

彰銀改選公股險勝 台新金配票奏效多1席

彰銀改選拿下1+3席 台新金：意料之外

相關新聞

三年一次官民大戰 彰銀改選 泛公股慘勝

彰化銀行股東會昨天登場，三年一次的官民經營權大戰再次爆發，以財政部為首的泛公股陣營拿下過半董事席次，九席中勉強拿下五席，...

兆豐金找新家 北市大獵地

兆豐金控決定展開獵地、獵樓行動，做為金控暨銀行的新總部。兆豐金控董事長張兆順昨（19）日在股東會上對股東宣布，兆豐金控已...

匯市爆巨量…央行戰熱錢 阻台幣連3升

中央銀行對戰熱錢，昨罕見在盤中大量敲進美元阻升，促使台北匯市爆出逾二十億美元成交巨量，新台幣匯率也從盤中強升逾一角，翻貶...

中信金海外併購參股 受關注

除了今年持續關注海外併購參股機會外，中信金控昨（19）日股東會上，還聚焦兩大重點，包括新冠肺炎疫情對金融業衝擊與因應、純...

駱怡君掌王道銀 老爸三期許

王道銀行昨（19）日股東會全面改選，原任董事長駱錦明交棒改任榮譽董事長，女兒駱怡君由原任副董正式接班升任董事長。

中信金三面進擊 力拚佳績

中信金控昨（19）日舉行股東會，去年全年獲利429億元創歷史新高，每股配發現金股利1元。中信金總經理吳一揆昨日在會中透露...

養成16年...吳欣儒將撐起新光金一片天

新光金控董事會昨（19）日推舉1979年次、現年41歲的新光銀行副董事長吳欣儒出任新光金總經理，成為國內最年輕的金控總經...

彰銀董座推選 台新金、彰銀各說各話

台新金控總經理林維俊表示，彰化銀行昨日選出的常務董事不合法，由常務董事推選出來的董事長，自然更不合法。而且，彰銀昨日推選...

新光金吳東進 提前交棒

75歲的新光金控董事長吳東進昨（19）日卸下金控董事長職務，交棒給老臣、新光金前副董事長許澎；新光金總經理則由二女兒、新...

曾銘宗：彰銀改選砸重金拿5席 政策失誤

彰銀改選落幕，公股雖續掌經營權，但砸下重金取得多數持股，選前信心滿滿可奪得六席席次，選後摸摸鼻子自稱「符合預期」。國民黨...

新光金總經理 吳家二公主接班

新光金昨天舉行股東會並接著召開董事會，會後拋出震撼彈，宣布新光金董事長吳東進卸任，由新光金前副董許澎接任董事長，而懸缺兩...

台新金影響力大增 彰銀經營恐衝突不斷

彰化銀行改選落幕，公股與台新陣營分別拿下五席與四席董事席次，財政部續掌經營權，而台新金則拿下全數獨董席次三席。審計委員會...

熱門新聞

新光股東會獨董槓副董 吳東進制止未果、關麥請他下台

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

野村看聯發科 目標價喊上700元

吳東進出奇招 新光金董總改由老臣、二女兒上場

吳東進卸任新光金董座 吳家二公主接班擔任總經理

不符蘇院長期待 彰銀改選結果出爐：公股台新5：4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。