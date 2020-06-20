新光金總經理 吳家二公主接班

新光金昨天舉行股東會並接著召開董事會，會後拋出震撼彈，宣布新光金董事長吳東進卸任，由新光金前副董許澎接任董事長，而懸缺兩年的新光金總經理一職，由吳家二公主、新光銀行副董吳欣儒接任，正式接班。吳東進表示，自己不是有病在身才要提早退休，只是不想跟自己父親吳火獅一樣，「沒人規定一定要戰死沙場。」

新光金總經理已經懸缺兩年，昨天股東會上還有股東呼籲吳東進趕緊找總經理，沒想到吳東進已早有安排，長期培養二女兒接班。

吳東進雖卸任金控董事長，但仍擔任新光人壽董事長。吳東進在董事會後受訪表示，他會有意退位，是看到自己的同學、王道銀行董事長駱錦明打算退休，他認為這是一件好事。

吳火獅卅四年前在南京東路的新光大樓猝逝，當時剛好是最不景氣的時代，吳火獅因為身體、精神承受壓力大突然離世。吳東進強調，自己不是有病在身要退休，只是不想跟父親吳火獅一樣，「沒有人規定一定要戰死沙場」。

對於次女吳欣儒接任金控總經理，吳東進說，十六年前就開始培養吳欣儒成為專業領導者，誇讚她是吳家第三代最懂醫療且相當有愛心的成員。更重要的是吳欣儒比他更年輕、更聰明，「相信交棒給她，馬上就會有效果出來」。吳欣儒表示，上任後首要強化金控銀行的數位服務，也會協助新光人壽接軌國際會計準則ＩＦＲＳ十七。

因為吳東進與吳欣儒是一等親關係，為避免違反董總家族化規定，等人事案由金管會核准生效後，吳東進將一併辭去金控董事身分。

對於卸任金控董事長後的生活，吳東進表示，將重拾一些過去喜歡從事的興趣，例如打麻將、打高爾夫球，他也喜歡讀書、旅遊、騎馬、潛水、開鎖、陶藝及折紙飛機。

新光金控表示，許澎曾任新光金控總經理及副董事長，以其精算專長在金融專業領域服務四十多年，對金控業務嫻熟，可無縫接軌帶領新光金控持續穩健經營。吳欣儒在金融機構資歷長達十六年，曾任外商銀行副總裁、新光金控副總、新光銀行副董事長。