熱錢炒匯 央行鐵腕阻升

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行力戰熱錢，昨（19）日罕見在盤中大量敲進美元阻升，使台北匯市爆出逾20億美元成交巨量，新台幣匯率也從盤中強升逾1角，翻貶0.5分後，以29.66元作收，終止連三升，總成交量20.265億美元，為逾一周最大。

央行理監事會議宣布貼放利率按兵不動的隔天，大量外資瘋狂匯入，估計至少5、6億美元，加上寄望央行降息的出口商恐慌性賣壓出籠，新台幣匯率盤中強升1.15角，最高升抵29.54元；不過，央行午後進場大量買匯，尾盤再按慣例作價，使新台幣匯率貶值0.5分，收29.66元。

匯銀主管表示，央行展現鐵腕作風，不只尾盤作價，午後也猛力買匯，使總成交量突破20億美元。

匯銀主管分析，央行選在昨日力戰熱錢，主要基於兩項原因，一是外資早盤像水一樣瘋狂流入，在股市卻賣超逾百億元，兩者背道而馳，令人懷疑這波熱錢匯入，是否是基於央行未如預期調降利率、趁機進場炒匯；其次，匯市供需力道失衡，除外資大量湧入拋匯外，原先預期央行降息抑制匯率升值的出口商「失望性賣壓」出籠，加重新台幣的升值壓力。

匯銀主管透露，央行的職責就是避免匯市供需失衡，所以昨天午後就開始買進很多美元，真槍實彈與熱錢交戰，就是為了消滅外資的炒匯意圖。

交易員表示，央行尾盤把匯價弄貶，其實也有警告意味，不要以為央行會放任熱錢炒匯。

央行 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

俄國一口氣降息4碼 基準利率至蘇聯解體來最低

匯市爆20億美元成交巨量 央行大戰熱錢幕後原因曝光

出口商皮皮挫…台韓實質匯率指數差距 十年半最大

印尼降息1碼 巴西下調3碼

相關新聞

三年一次官民大戰 彰銀改選 泛公股慘勝

彰化銀行股東會昨天登場，三年一次的官民經營權大戰再次爆發，以財政部為首的泛公股陣營拿下過半董事席次，九席中勉強拿下五席，...

台新金影響力大增 彰銀經營恐衝突不斷

彰化銀行改選落幕，公股與台新陣營分別拿下五席與四席董事席次，財政部續掌經營權，而台新金則拿下全數獨董席次三席。審計委員會...

匯市爆巨量…央行戰熱錢 阻台幣連3升

中央銀行對戰熱錢，昨罕見在盤中大量敲進美元阻升，促使台北匯市爆出逾二十億美元成交巨量，新台幣匯率也從盤中強升逾一角，翻貶...

曾銘宗：彰銀改選砸重金拿5席 政策失誤

彰銀改選落幕，公股雖續掌經營權，但砸下重金取得多數持股，選前信心滿滿可奪得六席席次，選後摸摸鼻子自稱「符合預期」。國民黨...

新光金總經理 吳家二公主接班

新光金昨天舉行股東會並接著召開董事會，會後拋出震撼彈，宣布新光金董事長吳東進卸任，由新光金前副董許澎接任董事長，而懸缺兩...

黃嘉能：長華買台虹、頎邦等股票 是基於財務性投資

長華電材（8070）今（19）日召開股東常會，針對股東關注長華投資頎邦股票一事，長華董事長黃嘉能強調，長華在公開市場購買...

出口商皮皮挫…台韓實質匯率指數差距 十年半最大

國內出口商哭哭了。今年新台幣匯率走勢強勁，升勢超前主要貿易對手國韓元，兩者間的匯率指數差距愈演愈烈；國際清算銀行（BIS...

彰銀董事改選三席獨董全拿 台新金四點說明原由

彰化銀行今（19）日舉行股東會，進行董事改選，結果泛公股陣營拿下五席一般董事，台新陣營則有一席一般董事，並搶下三席獨立董...

彰銀改選官股多數就是贏？凌忠嫄：董事會已沒台新影子

彰化銀行今（19）日舉行股東會，並進行董事改選，結果官股和台新席次為五比四，其中三席獨立董事都讓台新拿下；對於選舉結果，...

不符蘇院長期待 彰銀改選結果出爐：公股台新5：4

彰銀改選於今（19）日登場，股東會出席率高達92.576%，當選名單出爐，公股陣營拿下5席0席獨董、台新金陣營拿下1席董...

吳東進卸任新光金董座 吳家二公主接班擔任總經理

新光金今舉行股東會，之後接著召開董事會，據悉，會中決議新光金董事長吳東進卸任，由前新光金副董許澎接任董事長，而懸缺兩年的...

吳東進出奇招 新光金董總改由老臣、二女兒上場

新光金控今天上午舉行股東會，主持會議的新光金董事長吳東進答覆小股東時透露，「希望最近有總經理會到」。消息人士指出，新光金...

熱門新聞

新光股東會獨董槓副董 吳東進制止未果、關麥請他下台

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

野村看聯發科 目標價喊上700元

吳東進出奇招 新光金董總改由老臣、二女兒上場

吳東進卸任新光金董座 吳家二公主接班擔任總經理

不符蘇院長期待 彰銀改選結果出爐：公股台新5：4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。