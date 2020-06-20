兆豐金找新家 北市大獵地

兆豐金控決定展開獵地、獵樓行動，做為金控暨銀行的新總部。兆豐金控董事長張兆順昨（19）日在股東會上對股東宣布，兆豐金控已在評估尋找新的總部所在，包括購地自建、既有商辦大樓等都不排除。目前兆豐金尚未設定標的條件與金額底線，但據了解，金額可能四、五十億元到百億元，保持彈性。

張兆順並在會後受訪時補充，兆豐金、銀目前找新家還在評估階段，尚未成熟，將以兆豐銀行總行單位可集中辦公的面積為原則，尋找合適土地自建，或現有商辦大樓夠用者，地點則要在台北市中心，才符合兆豐金、銀的一流金融機構地位。

金額目前也沒有設定範圍，要看標的地點、自建還是購置現成大樓等不同而定，保持彈性。據悉，若是購地自建，金額可能四、五十億元到百億元之間，資金則是可能由兆豐銀行出資，而非兆豐金控。

除了要找新總部，張兆順也表示，兆豐銀希望有自己的訓練中心，可能尋找私校釋出校舍購置，以為中南部行員北上受訓住宿之用。

兆豐金、銀均為公股同業獲利之冠，但是金控總部、銀行總行相對同業如三商銀、合庫金等，規模相對小且分散，尤其兆豐銀行強化洗錢防制、組織改造，總行單位與行員人數都增加，使得兆豐銀總行單位分散在四棟大樓辦公，相當不便，因此在行員、工會反映下，兆豐金、銀展開尋找新家計畫。

張兆順說，今年3月開標的世貿三館地上權招標案，兆豐就曾經評估是否參與，最終打消念頭沒有投遞標單，因為該案是面積最大的地上權招標案，以其面積建成大樓，兆豐金、銀使用可能不到一半、面積過大，以及金額非常高，最終南山人壽以312億元得標，因此兆豐金沒有參與。另外，也曾想過空總，但詢問後不可行，因已由文化部主導處理，所以必須繼續尋找。

兆豐金與兆豐銀總行目前分散在四棟大樓辦公，以全部辦公面積合計約1.6萬多坪，若只有銀行也有1.5萬多坪，因此未來兆豐金、銀找新家，辦公面積上萬坪跑不掉。