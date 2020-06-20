中信金三面進擊 力拚佳績

中信金控昨（19）日舉行股東會，去年全年獲利429億元創歷史新高，每股配發現金股利1元。中信金總經理吳一揆昨日在會中透露，今年除了穩定保險獲利、加速數位轉型，還會持續評估海外投資機會、尋找海外合適策略夥伴，或尋找合適併購、參股投資對象以拓展新業務。

對於新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中信金控董事長顏文隆昨日在股東會上指出，2020年新冠肺炎疫情對全球經濟情勢造成莫大衝擊，金融業者經營上已經見到前所未見的動盪與壓力，今年將會是嚴峻的一年。

但他同時也強調，全球性危機中必須穩健，以及善盡金融業責任與義務，並全力配合政府防疫紓困。

中信金昨日股東會由顏文隆與吳一揆率領高階經理人團隊主持。中信金去年稅後純益429億元、創下歷史新高，合併稅後普通股淨值報酬率達13.04％，獲利在所有上市金融控股公司中名列前茅。

對於海外布局部分，吳一揆指出，將會持續強化海外業務與收益，提供完善跨境金融服務，評估海外投資機會、尋找海外合適策略夥伴。

中信金在年報中特別提到，今年中信銀行海外個金在東協市場發展，東協各國加入地區性自由貿易協定後，貿易以及基礎建設融資需求持續增加，中信銀行在東南亞據點布局相較國內同業更有競爭利基，其中印尼、菲律賓仍有半數以上人口未開設銀行帳戶，發展潛力高。

另外，北美景氣穩定，富裕華裔人口增加，加上中信銀行亞洲連結（Asia-link）營運模式的優勢，將帶動商機。