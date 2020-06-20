聽新聞
test
0:00 / 0:00

駱怡君掌王道銀 老爸三期許

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

王道銀行昨（19）日股東會全面改選，原任董事長駱錦明交棒改任榮譽董事長，女兒駱怡君由原任副董正式接班升任董事長。

駱錦明昨天會後受訪時指出，他對新董事長的期許有三，即強化風險管理避免壞帳升高、企金消金與異業合作因應數位趨勢，及持續做好企業社會責任與公司治理。

駱錦明表示，他認為駱怡君這些年的歷練已相當足夠、表現優異，加上股東也都很支持，現在面對純網銀將開，交給年輕人經營可能腦袋更適合、更有創意也「接地氣」，所以決定本屆改選交棒給駱怡君。

至於香港國安法問題，駱錦明則表示，王道銀本身香港分行做的是當地大企業生意，不是中小企業或店鋪商家，所受影響有限。

駱錦明說，租賃在中國大陸發展很好，受到新冠肺炎疫情影響不明顯，至於其他亞洲地區開設分行，他笑指駱怡君說，「那是她的事了」。

駱錦明 駱怡君 股東會

延伸閱讀

駱錦明交棒女兒 駱怡君接任王道銀行董座

特赦組織叫停港國安法 8萬4千人連署交中聯辦

提前退位 吳東進：沒人規定一定要戰死沙場

卸任新光金控董事長 吳東進提4大原因

相關新聞

三年一次官民大戰 彰銀改選 泛公股慘勝

彰化銀行股東會昨天登場，三年一次的官民經營權大戰再次爆發，以財政部為首的泛公股陣營拿下過半董事席次，九席中勉強拿下五席，...

兆豐金找新家 北市大獵地

兆豐金控決定展開獵地、獵樓行動，做為金控暨銀行的新總部。兆豐金控董事長張兆順昨（19）日在股東會上對股東宣布，兆豐金控已...

匯市爆巨量…央行戰熱錢 阻台幣連3升

中央銀行對戰熱錢，昨罕見在盤中大量敲進美元阻升，促使台北匯市爆出逾二十億美元成交巨量，新台幣匯率也從盤中強升逾一角，翻貶...

中信金海外併購參股 受關注

除了今年持續關注海外併購參股機會外，中信金控昨（19）日股東會上，還聚焦兩大重點，包括新冠肺炎疫情對金融業衝擊與因應、純...

駱怡君掌王道銀 老爸三期許

王道銀行昨（19）日股東會全面改選，原任董事長駱錦明交棒改任榮譽董事長，女兒駱怡君由原任副董正式接班升任董事長。

中信金三面進擊 力拚佳績

中信金控昨（19）日舉行股東會，去年全年獲利429億元創歷史新高，每股配發現金股利1元。中信金總經理吳一揆昨日在會中透露...

養成16年...吳欣儒將撐起新光金一片天

新光金控董事會昨（19）日推舉1979年次、現年41歲的新光銀行副董事長吳欣儒出任新光金總經理，成為國內最年輕的金控總經...

彰銀董座推選 台新金、彰銀各說各話

台新金控總經理林維俊表示，彰化銀行昨日選出的常務董事不合法，由常務董事推選出來的董事長，自然更不合法。而且，彰銀昨日推選...

新光金吳東進 提前交棒

75歲的新光金控董事長吳東進昨（19）日卸下金控董事長職務，交棒給老臣、新光金前副董事長許澎；新光金總經理則由二女兒、新...

曾銘宗：彰銀改選砸重金拿5席 政策失誤

彰銀改選落幕，公股雖續掌經營權，但砸下重金取得多數持股，選前信心滿滿可奪得六席席次，選後摸摸鼻子自稱「符合預期」。國民黨...

新光金總經理 吳家二公主接班

新光金昨天舉行股東會並接著召開董事會，會後拋出震撼彈，宣布新光金董事長吳東進卸任，由新光金前副董許澎接任董事長，而懸缺兩...

台新金影響力大增 彰銀經營恐衝突不斷

彰化銀行改選落幕，公股與台新陣營分別拿下五席與四席董事席次，財政部續掌經營權，而台新金則拿下全數獨董席次三席。審計委員會...

熱門新聞

新光股東會獨董槓副董 吳東進制止未果、關麥請他下台

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

野村看聯發科 目標價喊上700元

吳東進出奇招 新光金董總改由老臣、二女兒上場

吳東進卸任新光金董座 吳家二公主接班擔任總經理

不符蘇院長期待 彰銀改選結果出爐：公股台新5：4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。