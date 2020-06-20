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駱怡君掌王道銀 老爸三期許
王道銀行昨（19）日股東會全面改選，原任董事長駱錦明交棒改任榮譽董事長，女兒駱怡君由原任副董正式接班升任董事長。
駱錦明昨天會後受訪時指出，他對新董事長的期許有三，即強化風險管理避免壞帳升高、企金消金與異業合作因應數位趨勢，及持續做好企業社會責任與公司治理。
駱錦明表示，他認為駱怡君這些年的歷練已相當足夠、表現優異，加上股東也都很支持，現在面對純網銀將開，交給年輕人經營可能腦袋更適合、更有創意也「接地氣」，所以決定本屆改選交棒給駱怡君。
至於香港國安法問題，駱錦明則表示，王道銀本身香港分行做的是當地大企業生意，不是中小企業或店鋪商家，所受影響有限。
駱錦明說，租賃在中國大陸發展很好，受到新冠肺炎疫情影響不明顯，至於其他亞洲地區開設分行，他笑指駱怡君說，「那是她的事了」。
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