中信金海外併購參股 受關注

除了今年持續關注海外併購參股機會外，中信金控昨（19）日股東會上，還聚焦兩大重點，包括新冠肺炎疫情對金融業衝擊與因應、純網銀上路後的衝擊。

中信金指出，根據IMF在今年4月報告中，預測全球GDP將下滑至-3％，加上油價持續下跌不止，全球經濟受到嚴重衝擊，不過台灣在此疫情中控制得宜且沒有啟動封城，只是疫情仍然影響全球人民生活，難判斷經濟復甦時點以及速度。

對此，中信金今年將以保障員工健康、協助客戶度過難關為優先考量。

對於純網銀將上路，中信金也提出，台灣金融機構家數多，今年又有三家純網銀將開業，將使外在經營環境更加艱鉅，各家金融機構採取價格競爭策略下，將使獲利受限、經營更加困難。

中信金認為，傳統金融業面臨新創金融科技挑戰，使得原來已經飽和的市場競爭更加激烈，面對外部激烈競爭，因此今年中信金會積極投資數位金融科技，搭配保險事業穩健獲利，以及各子公司間的協銷合作，維持市場領先地位。

法規上，中信金是台灣首家獨立董事過半的金控，獨立董事都具有經營管理、會計財務、風險管理、法律專業等要求。