中信金海外併購參股 受關注
除了今年持續關注海外併購參股機會外，中信金控昨（19）日股東會上，還聚焦兩大重點，包括新冠肺炎疫情對金融業衝擊與因應、純網銀上路後的衝擊。
中信金指出，根據IMF在今年4月報告中，預測全球GDP將下滑至-3％，加上油價持續下跌不止，全球經濟受到嚴重衝擊，不過台灣在此疫情中控制得宜且沒有啟動封城，只是疫情仍然影響全球人民生活，難判斷經濟復甦時點以及速度。
對此，中信金今年將以保障員工健康、協助客戶度過難關為優先考量。
對於純網銀將上路，中信金也提出，台灣金融機構家數多，今年又有三家純網銀將開業，將使外在經營環境更加艱鉅，各家金融機構採取價格競爭策略下，將使獲利受限、經營更加困難。
中信金認為，傳統金融業面臨新創金融科技挑戰，使得原來已經飽和的市場競爭更加激烈，面對外部激烈競爭，因此今年中信金會積極投資數位金融科技，搭配保險事業穩健獲利，以及各子公司間的協銷合作，維持市場領先地位。
法規上，中信金是台灣首家獨立董事過半的金控，獨立董事都具有經營管理、會計財務、風險管理、法律專業等要求。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言