改選戰火延燒到晚間 彰銀：選任常務董事完全符合法令

彰銀改選到晚間戰火仍在燃燒，新任獨董林重宏指控彰銀常務董事選任違法，彰銀晚間隨即發布新聞稿指出，選任常務董事完全符合法令。

彰銀於今(19)日完成選舉第26屆董事(含獨立董事)後，隨即召開第1次董事會選任常務董事，九名董事互選出常務董事凌忠嫄及常務董事黃瑞沐及常務董事潘榮春，並由三名常務董事互選凌忠嫄為彰銀董事長。

林重宏於選任常務董事時，認為本次常務董事選舉是在與「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第2項、第3項及彰銀109年3月23日「彰化商業銀行股份有限公司109年股東常會受理第26屆董事(含獨立董事)候選人提名公告」所載：「…其設有常務董(理)者，應有三人以上具備自然人專業董事之資格條件」有衝突疑慮情況下表決，因此對選舉結果提出反對意見。

參照銀行負責人準則第9條第2項及第3項規定，彰銀董事會成員應有四名以上自然人專業董事，而非常務董事應有三名以上為自然人專業董事，因此依銀行負責人準則規定，政府或法人代表人董事，亦得被選任為常務董事，彰銀第26屆第1次董事會選任常務董事之程序及結果，完全符合公司法及銀行負責人準則規定。

至於，彰銀109年3月23日公告僅是向股東申明銀行負責人準則規定，公告意旨與銀行負責人準則規定尚無二致，並非要求常務董事應有三名以上自然人專業董事，併此說明。