台新金：反對彰銀董事會結果 違反法令

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台新金控今（19）日晚間舉行臨時記者會，認為身為彰銀最大股東，對於今日彰銀股東會改選董事後的臨時董事會結果表示反對，彰銀不該違反法令規定，將兩位法人代表董事凌忠嫄與黃瑞沐選為常務董事，希望彰銀可以遵守所有相關規定，認為彰銀新的董事會應要選出新的常務董事。

彰銀今天下午舉行臨時董事會，會中通過彰銀新任董事長為凌忠嫄，但3席獨董代表，針對凌忠嫄與黃瑞沐的常務理事適格性提出質疑，一度要求會議暫停，最終選舉結果仍通過。

金融業者解釋，董事會之所以會設有常務董事，在於常務董事可以經由董事會授權就能決策，換句話說，常務董事的權力高於一般董事。而法人代表董事可以隨時被撤換，與自然人董事並不相同。

彰銀新的9席董事會組成中，共有5名自然人董事。台新金認為，依據法令，彰銀應該要從5名自然人董事中，選出3位擔任常務董事，而凌忠嫄、黃瑞沐是法人代表董事，並不是自然人董事，因此不應該被選為常務董事。

目前彰銀新的董事會中，5名自然人董事分別為3席獨董林重宏、潘榮春以及孫致中，以及台新金支持的陳淮舟，與財政部支持的李文雄一共5人。其餘則皆為法人代表董事。

而台新金提出的法律依據，為金管會「銀行負責人」準則以及「自然人專業董事」條文。

國際通商法律事務所主持律師陳彥希認為，彰銀適用「自然人董事」條文中的「銀行前一年度經會計部資產總額達新台幣1兆元以上，人數超過5人者，每增加3人要再增加1人」，因此以彰銀為例，目前有9席董事，就應該要有4席自然人專業董事。

但另外規定，「設有常務董事者，應該有3人以上具備自然人專業董事資格」。陳彥希指出，這應該要以「公司設有常務董事，要有3人以上常務董事具備自然人專業董事資格」解釋，也就是說，彰銀新的兩位常務董事，必須從5名自然人董事中選出。

國際通商法律事務所主持律師陳玲玉表示，任何公司股東都會尊重改選董事結果，但必須遵循法令規定。此次彰銀違反金管會頒布的銀行法準則，是台新金站出來的原因，希望主管機關與彰銀能作適當處理。

彰銀 台新金控 股東會

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