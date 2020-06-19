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駱錦明交棒女兒 駱怡君接任王道銀行董座

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

王道銀行（2897）19日上午召開2020年股東常會，會中通過2019年盈餘分派案並完成第八屆董事改選，下午召開董事會與常務董事會，推選駱怡君為董事長，原董事長駱錦明則改任為榮譽董事長。

王道銀行股東會會中通過配發甲種特別股每股0.425元股息，普通股每股0.4元股息，並選出15席新任董事，明山投資股份有限公司代表人駱怡君、駱錦明，台灣水泥股份有限公司代表人張安平，台雅投資股份有限公司代表人陳世姿，怡昌投資股份有限公司代表人葉瑞義，艾貝投資股份有限公司代表人鄭誠禎、李榮慶，台雅投資股份有限公司代表人李芳遠，怡昌投資股份有限公司代表人林杇柴，明山投資股份有限公司代表人駱怡倩、李芸、林坤正，獨立董事則由胡富雄、劉榮主及林鴻光擔任。

其後王道銀行於下午召開董事會，推選五位新任常務董事，分別為駱怡君、駱錦明、張安平、葉瑞義以及胡富雄。於常務董事會中，駱怡君獲推選擔任王道銀行董事長，原王道銀行董事長駱錦明先生則改任榮譽董事長。

駱怡君擁有美國麻省理工學院企管碩士學歷，過去曾擔任王道銀行副董事長、王道銀行策略長、王道銀行香港分行創行行長等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（Young Global Leaders, YGL）及獲得美國艾森豪獎（Eisenhower Fellowships）等殊榮，亦曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會(APEC Business Advisory Council，ABAC)台灣代表。

王道銀行常務董事會表示，將借重駱怡君專業能力、領導能力與國際視野，帶領王道銀行邁向新的里程碑。

駱怡君表示，將盡心竭力，帶領王道銀行持續精進。未來，王道銀行亦將秉持著「利他圓己」的企業精神，結合個人金融服務與企業金融服務、線上服務與線下服務，同時攜手集團子公司，打造與客戶互惠共榮的金融服務平台，成就與所有利害關係人共創多贏的永續企業願景。

王道銀行 駱怡君 駱錦明

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