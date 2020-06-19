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外國人進不來 前五月境外保單五家只賣16件

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

受新冠疫情衝擊，國外人士入境不易，造成境外保險保單（OIU）買氣大減，據保險局最新統計，今年前5月新契約只賣了16件，較去年同期大減八成。有賣出保單的只有國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽、全球人壽與新光人壽這五家。

金額方面，據金管會統計，今年前5月OIU新契約保費收入為876.7萬美元，亦較去年同期衰退48%。保險局官員表示，衰退原因跟整個大環境有關，尤其今年上半年受到宣告利率下滑、責任準備金利率下降導致保費變貴，以及新冠疫情因素影響，都讓OIU買氣急縮。

金管會2015年開始積極推動金融業發展國際金融業務，除了銀行國際分行業務占獲利比重逐漸攀升外，在壽險方面，對銷售境外保單也多有期許，金管會總計開放20家壽險可以承作，不過台灣利率環境相對較不利，而且受到新冠疫情影響，包括陸客等目前國外旅客都已不得入境，今年前五月OIU承保保單，都是年初即談定。

據統計開放20家壽險公司中，今年以來有保費收入持續流入的，只有九家壽險，分別是國壽、台灣人壽、富邦人壽、全球人壽、新壽、南山人壽、三商壽、安達人壽與中國人壽，其中更有四家僅有續期保費收入，整體有新契約收入的只剩五家、16件，較去年同期的87件衰退八成。

若加計續費保費後，總計九家壽險今年前五月OIU保單銷售822件與4,117萬元左右，獲利稅前盈餘亦只賺555萬美金，較去年同期也陷入衰退。

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