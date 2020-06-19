匯市爆20億美元成交巨量 央行大戰熱錢幕後原因曝光

中央銀行對戰熱錢，今（19）日罕見在盤中大量敲進美元阻升，促使台北匯市爆出逾20億美元成交巨量，新台幣匯率也從盤中強升逾1角，翻貶0.5分後，以29.66元作收，終止連三升，總成交量20.265億美元，為逾一周最大。

央行理監事會議宣布貼放利率按兵不動的隔天，大量外資瘋狂匯入，估計至少5、6億美元，加上寄望央行降息的出口商恐慌性賣壓出籠，新台幣匯率盤中強升1.15角，最高升抵29.54元；不過，央行午後進場大量買匯，尾盤再按慣例作價，使新台幣匯率貶值0.5分，收29.66元。

「央行展現鐵腕作風了，不只尾盤作價，午後也猛力買匯，所以總成交量突破20億美元」，匯銀主管說。

匯銀主管分析，央行選在今日力戰熱錢，主要基於兩項原因，一是外資早盤像水一樣瘋狂流入，但在股市卻賣超逾百億元，兩者背道而馳，令人懷疑這波熱錢匯入，是否是基於央行未如預期調降利率、趁機進場炒匯；其次，匯市供需力道失衡，除外資大量湧入拋匯外，原先預期央行降息抑制匯率升值的出口商「失望性賣壓」出籠，加重新台幣的升值壓力。

匯銀主管透露，央行的職責就是避免匯市供需失衡，所以今天不單只有尾盤作價這一招，午後也買進很多美元，央行真槍實彈與熱錢交戰，就是為了消滅外資的炒匯意圖。

對於新台幣匯率近日升抵逾兩年高點，央行總裁楊金龍昨日表示，今年前五月外資為匯出，但6月在很短時間內大量流進來，央行確實有進場調節；他強調，外資6月大匯入，推測是為了半年報的績效，也是股市俗稱的「作帳行情」，另外繳稅延至6月底也是重要原因。