永豐數位帳戶大戶DAWHO慶周年 戶數突破45萬

永豐銀行數位整合帳戶「大戶DAWHO」上市滿周年、戶數正式突破45萬；永豐銀行表示，「大戶DAWHO」自去（2019）年6月上線以來，力拚成為台灣數位金融的首選品牌，整合四大核心應用到位－理財、投資、消費與彈性資金，一站式滿足年輕世代的個人金融多元需求，包括與永豐金證券合作領先市場推出「大戶投」，運用身分認證API（應用程序介面）串接網路開戶、全程線上作業、首創最快1小時可下單。

「大戶輕房貸」利率1.40%起、最高可貸85%，讓青年世代享有最佳購屋解決方案；今（2020）年3月再推出大戶APP，以金融美學翻轉年輕世代對數位體驗的刻板印象，直覺式介面提供「轉帳」、「繳費」及「存款」等個人化資訊，傳遞「大戶DAWHO」時尚、直覺、快速的品牌精神，邀請年輕世代一起享受生活、聰明理財。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」結合APP上市以來，提供便利及優惠的新台幣活存利率1.1%、每月16次跨轉、跨提免手續費及信用卡消費最高8%回饋等，獲得年輕世代青睞，現已位居國銀數位帳戶前五大品牌之一。

此外，「大戶DAWHO」同步強化客戶使用各項金融服務或交易的行為，並透過「大戶DAWHO」數位帳戶及APP，更加了解客戶對於數位金融商品的喜好，包括近9成「大戶DAWHO」用戶曾使用快速登入功能；「大戶DAWHO」信用卡消費類別前三名為外送平台、交通及旅遊；投資理財以百元基金為主，筆數占全部基金投資的63%。