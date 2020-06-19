台商脫手大陸資產 當心血本無歸

面對國際局勢變動，台商若希望調整中國大陸資產配置，將利用率低的不動產變現匯至境外，已是目前台商的熱門議題，然而資誠兩岸商務及稅務服務會計師段士良指出，賣家通常想把公司及不動產打包一起賣，但由於陸方轉手程序複雜，若中間環節出錯，恐怕將讓多年努力成果血本無歸。

資誠聯合會計師事務所今（19）日舉辦「中國大陸間接處分不動產股權交易風險與案例分享」研討會，段士良指出，在大陸不動產交易中，賣方偏好賣公司，而買方偏好不動產交易，雙方偏好首先已存在差異。

段士良表示，由於大陸工商法令與外匯管理的限制，台商必須先將大陸公司股權轉移至買方，再完成納稅申報及其他備案等程序後，大陸銀行才會讓買方將錢由買方帳戶匯出，若中間環節發生問題，台商將面臨公司股權已經轉讓卻無法收取價款的窘境，多年心血可能付諸流水。

而不動產交易執行過程，可能遇到的問題更是千奇百怪，段士良表示，例如是土增稅的課徵風險、員工的資遣時機安排、帳上現金的合法處理、管委會對買方的稅收貢獻要求過高、當地村委的背書取得、土地現有租客的處理、工改工的土地用途變更、合建分屋的規畫、集體土地租約的處理等等的問題，如果遇到都需要一一解決。

段士良提醒，大陸不動產交易必須提前進行交易安全設計，確保賣方權益的同時解決影響交易的關鍵問題，並且全程掌握執行程序，以順利完成中國大陸不動產交易。