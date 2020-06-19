提前退位 吳東進：沒人規定一定要戰死沙場

新光金今召開董事會，新光金董事長吳東進決議卸任，由前新光金副董許澎接任，而懸缺兩年的新光金總經理一職，由吳家二公主、新光銀行副董吳欣儒接任。吳東進表示，自己不是有病在身才要提早退休，不想跟自己父親吳火獅一樣，「沒人規定依定要戰死沙場。」

吳東進在董事會後受訪表示，他會有意退位，是看到自己的同學、王道銀行董事長駱錦明打算退休，這是一件好事。吳也強調，自己不是有病在身要退休，自己不想跟父親吳火獅一樣，吳火獅34年前在南京東路的新光大樓猝逝，當時剛好是最不景氣的時代，因為身體、精神承受壓力大突然離世，「沒有人規定一定要戰死沙場」。

對於次女吳欣儒接任金控總經理，吳東進也說，16年前就開始培養吳欣儒成為專業領導者，她是吳家第三代最懂醫療且相當有愛心的成員，重要的是吳欣儒比他更年輕、更聰明，「相信交棒給她，馬上就會有效果出來」。但因為他跟吳欣儒是一等親關係，為避免違反董總家族化規定，等人事案由金管會核准生效後，吳東進將同時辭去金控董事身分。

對於卸任金控董事長後的生活，吳東進表示，將重拾一些過去喜歡從事的興趣，例如打麻將、打高爾夫球，他也喜歡讀書、旅遊、騎馬、潛水、開鎖、陶藝、折紙飛機。