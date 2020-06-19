彰銀改選拿下1+3席 台新金：意料之外

彰銀今舉行股東會並改選董事，財政部領導的泛公股陣營再取得過半席次，9席董事中當選5席一般董事，取得彰銀經營權，台新金則取得1席自然人董事、3席獨董。台新金今表示，選舉結果台新多了一席普通董事，「這是出乎我們的意料之外。」

台新金董事提名名單中，現任彰銀董事陳淮舟以自然人董事當選；獨董方面提名，現任彰化銀行獨立董事潘榮春 ，永達律師事務所主持律師林重宏，智擎生技製藥股份有限公司董事長孫致中，三席獨董台新全拿。

台新金表示，這次的選舉結果台新多了一席普通董事，「這是出乎我們的意料之外，在此也要謝謝所有股東的支持。」台新金從2014年喪失對彰銀經營權的這幾年來，彰銀經營績效不如以往，也居三商銀之末，所以希望能夠加強對彰銀監督的力道，因此這次台新都支持獨董候選人。

但在這次改選後，台新在彰銀已沒有法人代表董事。台新表示，期待新當選的這些董事能夠好好的負起經營的責任，台新身為最大股東，也希望彰銀經營得越來越好。依照彰銀過去的慣例，在改選之後會立即由最高票的董事召開第一次董事會，來選出常務董事以及董事長，台新金期待新的董事會盡快依公司章程進行相關改選事宜。