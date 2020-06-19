出口商皮皮挫…台韓實質匯率指數差距 十年半最大
國內出口商哭哭了。今年新台幣匯率走勢強勁，升勢超前主要貿易對手國韓元，兩者間的匯率指數差距愈演愈烈；國際清算銀行（BIS）今（19）日公布最新統計，5月新台幣實質有效匯率指數持續領先韓元，且差距擴大至4.27，創2009年10月以來、十年半最大。
長期以來，韓元實質有效匯率指數均高於新台幣，代表韓元匯率強過新台幣，台灣可藉此取得出口報價競爭優勢。不過，此一趨勢已在今年2月正式反轉，台韓實質有效匯率指數驚見「死亡交叉」，意即新台幣強過韓元，且幅度還逐月擴大。
BIS資料顯示，5月新台幣實質匯率指數升抵109.02，連三漲並創2007年2月以來、近13年半最高。
相較於步步高升的新台幣，韓元實質匯率指數下滑至104.75，為2013年9月以來、逾六年半最低。
影響所及，台韓間的匯率指數差距進一步擴大至4.27，創2009年10月以來、逾十年半最大；可以說，台灣與韓國相比，出口報價競爭力為逾十年半最差。
央行統計顯示，5月底新台幣匯率貶破30元整數大關，全月貶值2.3角，貶幅0.77%，主要貿易對手國韓元則是單月重挫2.6%，貶幅為新台幣的3.38倍。韓元貶幅大舉超前新台幣，反映在兩國實質匯率指數走勢背道而馳，以及差距日益擴大上。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言