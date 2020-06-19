快訊

明天就結訓 陸軍206旅關西營區驚傳役男暴斃床上

中共殲十戰機今又闖我西南空域 遭我驅離

出口商皮皮挫…台韓實質匯率指數差距 十年半最大

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
國內出口商哭哭了。今年新台幣匯率走勢強勁。圖／聯合報系資料照片
國內出口商哭哭了。今年新台幣匯率走勢強勁。圖／聯合報系資料照片

國內出口商哭哭了。今年新台幣匯率走勢強勁，升勢超前主要貿易對手國韓元，兩者間的匯率指數差距愈演愈烈；國際清算銀行（BIS）今（19）日公布最新統計，5月新台幣實質有效匯率指數持續領先韓元，且差距擴大至4.27，創2009年10月以來、十年半最大。

長期以來，韓元實質有效匯率指數均高於新台幣，代表韓元匯率強過新台幣，台灣可藉此取得出口報價競爭優勢。不過，此一趨勢已在今年2月正式反轉，台韓實質有效匯率指數驚見「死亡交叉」，意即新台幣強過韓元，且幅度還逐月擴大。

BIS資料顯示，5月新台幣實質匯率指數升抵109.02，連三漲並創2007年2月以來、近13年半最高。

相較於步步高升的新台幣，韓元實質匯率指數下滑至104.75，為2013年9月以來、逾六年半最低。

影響所及，台韓間的匯率指數差距進一步擴大至4.27，創2009年10月以來、逾十年半最大；可以說，台灣與韓國相比，出口報價競爭力為逾十年半最差。

央行統計顯示，5月底新台幣匯率貶破30元整數大關，全月貶值2.3角，貶幅0.77%，主要貿易對手國韓元則是單月重挫2.6%，貶幅為新台幣的3.38倍。韓元貶幅大舉超前新台幣，反映在兩國實質匯率指數走勢背道而馳，以及差距日益擴大上。

新台幣 台幣匯率 韓元

延伸閱讀

反擊日本出口管制 韓國要求WTO設爭端解決小組

新台幣飆逾2年新高 楊金龍：7、8月回合理價位

新台幣連三升 續創逾2年新高

新台幣強升續創逾2年新高 出口商跳腳

相關新聞

出口商皮皮挫…台韓實質匯率指數差距 十年半最大

國內出口商哭哭了。今年新台幣匯率走勢強勁，升勢超前主要貿易對手國韓元，兩者間的匯率指數差距愈演愈烈；國際清算銀行（BIS...

彰銀改選官股多數就是贏？凌忠嫄：董事會已沒台新影子

彰化銀行今（19）日舉行股東會，並進行董事改選，結果官股和台新席次為五比四，其中三席獨立董事都讓台新拿下；對於選舉結果，...

彰銀董事改選三席獨董全拿 台新金四點說明原由

彰化銀行今（19）日舉行股東會，進行董事改選，結果泛公股陣營拿下五席一般董事，台新陣營則有一席一般董事，並搶下三席獨立董...

不符蘇院長期待 彰銀改選結果出爐：公股台新5：4

彰銀改選於今（19）日登場，股東會出席率高達92.576%，當選名單出爐，公股陣營拿下5席0席獨董、台新金陣營拿下1席董...

吳東進卸任新光金董座 吳家二公主接班擔任總經理

新光金今舉行股東會，之後接著召開董事會，據悉，會中決議新光金董事長吳東進卸任，由前新光金副董許澎接任董事長，而懸缺兩年的...

吳東進出奇招 新光金董總改由老臣、二女兒上場

新光金控今天上午舉行股東會，主持會議的新光金董事長吳東進答覆小股東時透露，「希望最近有總經理會到」。消息人士指出，新光金...

股東質疑彰銀配合紓困政策 影響獲利及風險

為配合公司法修正及公司治理，彰銀股東會今天提案修正章程，要設立「永續經營委員會」等，有小股東質疑彰銀配合政策影響獲利及風...

新光股東會獨董槓副董 吳東進制止未果、關麥請他下台

新光金控今舉行股東會，獨董李勝彥現場脫稿指他告副董李紀珠「背信詐欺」卻未揭露，新光金董事長吳東進阻止，多次請李依照審計委員會審查報告書陳述...

股東嗆加發股利 彰銀依原提案通過每股股利分配0.8元

彰化銀行今天舉行股東常會，在股東輪番發言下，通過營業報告書、財務報表和盈餘分配表等審查報告，並決議2019年度盈餘分派等...

彰銀公民股車輪發言針鋒相對 董座：財務數據公開透明

彰銀今天舉行股東會，支持台新金及財政部的股東一如預期針鋒相對，車輪發言。支持台新金的股東首先針對入場順序、問答方式、官民...

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

彰化銀行今天舉行股東會並改選董事，公民股兩方陣營廝殺再度上演。昨天公股挑燈夜戰沙盤推演配票策略，今天一直努力到股東會前都...

彰銀股東會開場 公股、台新支持者爆發小口角

彰化銀行股東常會今（19）日舉行，財政部與台新金陣營在會前現場就爆發小口角，彰銀工會自製扇子發給股東，理事長曹炳坤更高喊...

熱門新聞

咬牙硬撐！昇恆昌借錢發薪水 7月關台中、高雄一半店

廣明與惠普簽訂保密和解協定 雙方將撤回所有訴訟

新光股東會獨董槓副董 吳東進制止未果、關麥請他下台

寶成第二代出手 23億買下金錢豹集團土地

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。