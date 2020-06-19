出口商皮皮挫…台韓實質匯率指數差距 十年半最大

國內出口商哭哭了。今年新台幣匯率走勢強勁，升勢超前主要貿易對手國韓元，兩者間的匯率指數差距愈演愈烈；國際清算銀行（BIS）今（19）日公布最新統計，5月新台幣實質有效匯率指數持續領先韓元，且差距擴大至4.27，創2009年10月以來、十年半最大。

長期以來，韓元實質有效匯率指數均高於新台幣，代表韓元匯率強過新台幣，台灣可藉此取得出口報價競爭優勢。不過，此一趨勢已在今年2月正式反轉，台韓實質有效匯率指數驚見「死亡交叉」，意即新台幣強過韓元，且幅度還逐月擴大。

BIS資料顯示，5月新台幣實質匯率指數升抵109.02，連三漲並創2007年2月以來、近13年半最高。

相較於步步高升的新台幣，韓元實質匯率指數下滑至104.75，為2013年9月以來、逾六年半最低。

影響所及，台韓間的匯率指數差距進一步擴大至4.27，創2009年10月以來、逾十年半最大；可以說，台灣與韓國相比，出口報價競爭力為逾十年半最差。

央行統計顯示，5月底新台幣匯率貶破30元整數大關，全月貶值2.3角，貶幅0.77%，主要貿易對手國韓元則是單月重挫2.6%，貶幅為新台幣的3.38倍。韓元貶幅大舉超前新台幣，反映在兩國實質匯率指數走勢背道而馳，以及差距日益擴大上。