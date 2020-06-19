街口電支攜手國泰產險 開放全新繳費方式

身為電子支付的領頭羊，街口電支提供用戶完善的一站式生活圈服務，根據金管會最新公布的數據顯示，4月份街口電支代理收付交易款項高達16億元，其中繳費占25%，由此可見繳費為電支使用著的重點使用場景之一。即日起，繳保險費也能使用街口電支，此為電子支付提供保險繳費服務的首例！

現在國泰產險的官方網站上，至繳費專區點選預繳保單，即可選擇使用街口電支繳費，既快速、方便，又能享高回饋！於街口支付APP，用戶可自行選擇綁定信用卡享多種高額回饋，例如綁定台新街口聯名卡繳費享最高6%街口幣回饋；綁定玉山UBear信用卡繳費享5%銀行現金回饋；亦可使用連結銀行帳戶付款享有街口幣回饋無上限，讓民眾繳保費也能獲得最佳的回饋！

街口電子支付董事長胡亦嘉表示，「此次電子支付業與保險業的結合，為台灣Fintech跨出了一大步。除了繳交保費之外，未來更將朝向配合情境使用電子支付購買保險，或協助保險業者推出創新的保險產品。也感謝金管會開放法規，讓電子支付能與保險更加緊密的結合，共同創新數位金融服務，提供民眾更好的服務。」

國泰產險為首家合作線上繳費的保險業者，街口電支將陸續與其他保險業者合作，未來也預計將進階保險繳費功能，不僅規劃在APP繳費功能內導入保險專區，提供即時查詢與繳費服務，之後還能透過街口電支的掃描條碼功能，在家就可直接掃描紙本帳單繳費，提供民眾更多元的線上繳費管道。