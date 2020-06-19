彰銀改選官股多數就是贏？凌忠嫄：董事會已沒台新影子

彰化銀行今（19）日舉行股東會，並進行董事改選，結果官股和台新席次為五比四，其中三席獨立董事都讓台新拿下；對於選舉結果，董事長凌忠嫄說，獨董不是代表台新，自然人也不是代表台新，換句話說，就算台新出場，這幾位獨董或是自然人基本上不用解除，他還是可以在董事會裡面，但是可以看到董事會的結構，基本上已經沒有台新的影子。

至於這樣可以解讀台新要退出彰銀嗎？凌忠嫄說，「這不是我解讀，如果看選舉的結果」。

至於獨董掌握了審計委員會，會否造成彰銀經營上窒礙難行？凌忠嫄表示，「如果我們是非常正派經營的話，我們不用擔心審計委員會會去杯葛我們所提任何想要推動的政策」，除非重大議案，大家可能想問的是併購，這個議案，「因為我們目前還是有多數席次，所以也不會造成問題」。

被問到，選舉結果官股拿下五席，彰銀這樣算不算是贏？凌忠嫄說，「多數啊！多數啊！」，「多數就是贏」。

至於對於結果滿意嗎？凌忠嫄說，「這是大家共同努立的成果」，整個團隊還是要非常努力把這家銀行永續經營，讓彰銀可以更成長茁壯；至於獨董有其獨立性 ，也是會站在整個銀行的立場，來推動未來銀行想要推展的方向。