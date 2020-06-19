彰銀股東會改選 官股五席台新四席

彰化銀行（2801）今天舉行股東常會，會中通過董事改選，六席董事，三席獨董，結果以財政部為首的泛公股拿下五席董事，台新金則取得陳淮舟一席董事以及三席獨立董事。

這次彰銀改選官民競爭激烈，以財政部為首的官股和台新金為主的民股，各自足額提名。

其中官股提名董事候選人，代表財政部的現任彰銀董事長凌忠嫄和總經理黃瑞沐 ，曾經擔任土地銀行常董和土銀保經董事長的李文雄，代表中華郵政的國庫署長蕭家旗，代表國發基金也是彰銀現任董事的台經院院長張建一，代表第一銀行的東吳大學專任助理教授蔡芸琤。

官股在獨董方面提名，現任獨董、台大會計系兼任教授游啓璋，立本台灣會計師事務所資深合夥會計師劉克宜，交通大學特聘教授林志潔。

台新方面董事提名，現任彰銀常董吳澄清，現任彰銀董事陳淮舟，律宇國際商務法律事務所主持律師林政憲，台新銀行文化藝術基金會董事長、台新銀監察人鄭家鐘，台和聯合會計師事務所執業會計師、台新大安租賃監察人蔡宏祥，不當黨產處理委員會委員、澄理法律事務所主持律師林詩梅。

獨董方面提名，現任彰化銀行獨立董事潘榮春 ，永達律師事務所主持律師林重宏 ，智擎生技製藥股份有限公司董事長孫致中。