不符蘇院長期待 彰銀改選結果出爐：公股台新5：4

彰銀改選於今（19）日登場，股東會出席率高達92.576%，當選名單出爐，公股陣營拿下5席0席獨董、台新金陣營拿下1席董事3席獨董，比數5：4。金融圈人士認為，公股陣營儘管取得過半席次，但也不算大贏。

截至目前，整場股東會逼近五個小時，第26屆董事當選名單出爐，公股陣營當選人凌忠嫄、黃瑞沐、張建一、蕭家旗、李文雄，台新金陣營當選人由自然人董事陳淮舟當選，並拿下獨立董事全部席次，分別為潘榮春、林重宏、孫致中。