吳東進卸任新光金董座 吳家二公主接班擔任總經理

新光金今舉行股東會，之後接著召開董事會，據悉，會中決議新光金董事長吳東進卸任，由前新光金副董許澎接任董事長，而懸缺兩年的新光金總經理一職，由吳家二公主、新光銀行副董吳欣儒接任，此案仍有待金管會同意。

新光金總經理已經懸缺兩年，今股東會上，還有股東呼籲吳東進趕緊找總經理，甚至推薦中壽前董事長王銘陽，但吳東進表示，王銘陽已經被富邦「捷足先登」，會趕緊找總經理。

據悉，今日董事會決議，由新光銀行副董吳欣儒接任新光金總經理，正式接班，而父親吳東進則卸任金控董事長，但仍然擔任新光人壽董事長。