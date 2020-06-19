中信投信再奪國際大獎 市政債ETF拿下創新獎

中國信託投信進軍ETF有成，最新獲得國際知名媒體《財資》（The Asset Triple A）肯定為「台灣最佳ETF發行公司潛力新星（Best ETF Provider, Taiwan – Rising Star）」。此外，中信投信旗下、也是國內首檔市政債ETF的中信美國市政債（00847B），同步獲得最佳創新ETF大獎（The Most Innovative ETF），表現受到肯定。

中信投信今年初已獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）大獎，此次又榮獲國際獎項，而該投信迄今進軍ETF才兩年多，未來潛力吸引關注。

中信投信總經理張浴澤表示，中信投信雖然晚發展ETF產品，但管理的ETF規模躍升為市場第5，累積超過1800億元，後起直追。

中信投信致力協助台灣投資人解決理財痛點，無論是ETF產品差異化、交易流動性、金融服務優化，或推廣投資人教育都不遺餘力，因此今年得獎連連，證明中信投信實力斐然。

獲得ETF獎項的中信美國市政債（00847B），也展現中信投信戮力創新的成果。中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，市政債的信用評級與收益，介於美國公債和投資級債之間，且與美股指標的標普500指數相關性不高，一直受到美國投資人、大型退休基金的青睞，是當初中信投信引進初衷。

有別於美國公債和大型公司債，市政債管理難度更高，成為雀屏中選的關鍵。張勝原指出，美國公債和多數公司債可在全球交易時區詢價交易，但市政債交易以當地投資人為大宗，買賣操作也以美國時區為主。

為克服台灣和美國兩地的時區問題，中信投信與當地交易商建立債券價格及庫存的即時聯繫平台，是台灣資產管理業對海外債券投資管理的一項突破。除此，為爭取與其他債券ETF同樣享有免課證交稅、免繳二代健保補充保費的利基，中信投信發行前也做足功課，滿足相關法規要求，成功爭取到台灣首檔市政債得免徵稅。

張勝原表示，市政債發行量普遍較小，投資人習慣買進後持有，交易量也相對低，對市場消息不敏感。不過，隨著聯準會的資金準備直接灌注美國州政府、市政府等債券市場，未來補漲空間可期，可作為投資人存債和避險工具。