新光金配發現金股利0.4元 吳東進向小股東致歉

新光金控今（19）日舉行股東常會，通過配發每股現金股利0.4元。有小股東抱怨新光金過去九年平均只配發0.3元現金股利，吳東進當場表示抱歉，承諾會繼續努力。

該名小股東還說，新光金控副董事長李紀珠形象好，應該讓她擔任負責績效的新光金總經理，而非接任副董；他還推薦上半年甫自開發金控總經理退休的王銘陽，建議吳東進重金禮聘王銘陽到新光金當總經理。

吳東進說，去年全球景氣雖然受到美中經貿戰影響，但新光金在股東支持及全體同仁努力下，去年底金控總資產達3.98兆元，今年4月底已達4.09兆，金控業排名第五。

新光金去年合併稅後純益為166.3億元，創下公司成立以來新高、年增58.7%，每股稅後純益(EPS)為1.34元。

上午股東會也通過配發去年現金股利0.4元的董事會決議，按新光金上午股價約8.63元計算，現金股息殖利率約4.6%。