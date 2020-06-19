股東質疑彰銀配合紓困政策 影響獲利及風險

為配合公司法修正及公司治理，彰銀股東會今天提案修正章程，要設立「永續經營委員會」等，有小股東質疑彰銀配合政策影響獲利及風險，要求加入公股限制條款，以免財政部洩漏彰銀的營業秘密，做不必要、不符市場效益的政策配合。表決後照原案通過，並未列入限制公股的條款。

股東表示，據報載，彰銀紓困企業43億元，恐怕是不紓困會被處罰，雖然不能見死不救，但不能亂紓困，應該有平衡機制，不能傻傻配合，以免提高彰銀呆帳。他也質疑，台灣pay相較其他支付品牌績效很差，但政府一直推，彰銀也傻傻配合，沒有效益。因此，提案永續經營委員會應加入限制公股的條款，以免財政部洩漏彰銀的營業秘密，做不必要、不服市場效益的政策配合。

另一位股東則批評，彰銀近年營業費用一直提高，要求解釋，並支持永續經營委員會應加入限制公股的條款。

彰銀董事長凌忠嫄解釋，營業費用較高，是因為近年要發展資安、金融科技、數位金融等，要投入很多人力。彰銀的公股代表至財政會開會，不會有利益衝突的問題，財政部投資很多銀行，公股管理主要是希望銀行能維護國家的金融秩序，經濟的發展，做好公司治理、反洗錢等法令遵循，「到財政部報告的資訊，所有股東在公開資訊都可看到」。

凌忠嫄表示，紓困貸款會不會造成銀行損害，重點在風險控管，財政部沒有處罰。政府紓困機制就像是急診室，速度要快，紓困貸款有評分表，評分表未達到就不會承作，真的不行就了還是不行。紓困貸款會送信保基金作保，可確保風險可適度控管。

至於台灣pay，凌忠嫄說，這就是金融科技、數位金融的發展，雖然有Line pay等國外支付品牌，但應該要思考台灣要不要有自己一個更好用的支付系統，提供給客戶更多元的支付方案。數位金融就是要比速度，彰銀一定要趕快趕上科技的發展。她請股東使用台灣pay，「我建議你用一下，才知道多好用」。