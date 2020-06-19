彰銀股東會小股東輪番上陣 凌忠嫄三點撥千金

彰化銀行（2801）今天舉行股東常會，雙方支持者以小股東發言方式，輪番上陣 ；有別於一般股東會即問即答的方式，彰銀股東會採取統問統答方式，小股東從經營權爭奪，台新彰銀官司，到議事程序、發言台設置，以及現場有人以「兄弟自稱」，威脅股東身家性命等，各種發言；凌忠嫄三點回應，回應了10多位小股東。

凌忠嫄表示，沒有即問即答，而採統問統答方式，是因為大家發言內容很多都差不多，會重複，為了節省時間，也讓大家暢所欲言，所以統一問統一回答；她並且歸納了大家的問題，圍繞在以下三點。

為何現場會來了這麼多人？因為彰銀員工非常多是彰銀股東，這是當時彰銀民營化非常多員工有認股，同仁保留股票到現在，員工持股比率非常高，他們有些是會場工作人員，因此非常早到。

至於台新金針對彰銀對外資的說帖，認為是誤導投資人，欺騙外資；凌忠嫄表示，「欺騙」這個詞用的太嚴重，銀行經營最重要的就是誠信，「用欺騙，用詞太重了」，彰銀是公開發行公司，一切都是按照公司治理規則進行。

凌忠嫄說，尤其是說彰銀欺騙外資，講得太嚴重了，外資都是非常精明的投資人 ，「要投資哪公司他有專業判斷，他財務報表不會看嗎」？