彰銀股東會通過派發股利0.8元 六年來新低

彰化銀行（2801）今天舉行股東常會，會中通過營業報告書、財務報表和盈餘分配表等審查報告，並決議2019年度盈餘分派等議案，通過每股派發現金股利0.4元，股票股利0.4元，合計每股股利0.8元。

彰銀通過配發現金股利0.4元，若以昨天收盤價19.75元計算，現金殖利率僅2.02 %。

彰銀2019年稅後淨利為115億7,178萬元，儘管去年稅後純益破百億元，但因美元利差縮小，部分客戶將聯貸案轉為自貸案，影響利息收益，全年獲利相較於其他公股行庫表現，仍不如預期，進而影響2019股利分配。

近六年彰銀的股利分派分別為，2014年0.9元、2015年0.95元、2016年0.92元、2017年0.85元、2018年0.84元，2019年股利分派今天出爐，現金加上股票合計0.8元，為六年來新低。

彰銀表示，中美貿易戰和全球疫情衝擊景氣，對金融外匯業務造成衝擊，地緣政治衝突，加速經濟不確定性；市場資金持續寬鬆，利率低檔，美國去年下半年啟動調降利率，貨幣寬鬆措施，也對需要利息收入來源的銀行造成很大影響。