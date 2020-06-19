雙方支持者接連發言 公股鐵娘子凌忠嫄三點反駁

彰銀股東常會今（19）日舉行，股東相繼發言完後，該行董事長凌忠嫄再一次進行回應，歸類三大類型重點。其中針對台新金認為彰銀有詐騙外資行為，凌忠嫄認為「言詞過重。」

股東發言長達近一個小時，夾雜財政部與台新金的支持者，台新金支持者大多訴求會議程序問題、彰銀歷年經營績效不佳、官司纏訟多年以及向財政部報告業績事項是否有洩漏經營機密等問題。

凌忠嫄指出，實際上問題均有重複，所以利用口問口答方式，讓大家暢所欲言，重複的問題可以一同回應。第二、有關訴訟問題，是財政部與台新金之間的訴訟，訴訟仍在進行當中，不在此評論，最終仍待法院定奪。

第三個，欺騙問題，凌忠嫄認為「詞過重」，銀行經營要有誠信，講說銀行欺騙行為，認為這太重，彰銀公司治理績效為何這麼好，因為該公開證明的數據都有公開，至於誰可以看得到都一樣，數據都是公開透明，不要說什麼不誠信的問題，外資都為精明投資人，要投資哪些公司均有專業判斷，難道他們不會看財報嗎？都是可塑公平的數據，財務數據的表達，各位都有專業可以判斷。