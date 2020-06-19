新光金改選董事 公司派推舉15席全數上壘
新光金控今天舉行股東常會，改選15席董事，公司派推舉的15席董事全數當選，新光金董事長吳東進優勢領航的態勢不變。
現任台新融資租賃(天津)監察人、台新大安租賃監察人蔡宏祥，雖以台新金控董事長吳東亮個人所屬進賢投資法人代表身分角逐今天的董事改選，但並未選上。
金融圈人士指出，此舉顯示新光金經營權穩定，吳東進的努力，仍被家族成員所看見。
今日當選的15席董事及其法人代表，按得票高低，依序為：財團法人新光吳火獅文教基金會吳東進；財團法人吳東進基金會李紀珠；新光三越百貨的吳昕達、葉雲萬；新柏公司吳東明、洪士琪、林伯翰；新誠投資(尚未指派)；財團法人新光吳火獅文教基金會吳敏暐；財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會吳邦聲。
其餘自然人董事，依得票高低分別為：蘇啟明、潘柏錚、林美花、許永明、吳啟銘。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言