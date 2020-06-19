新光金改選董事 公司派推舉15席全數上壘

新光金控今天舉行股東常會，改選15席董事，公司派推舉的15席董事全數當選，新光金董事長吳東進優勢領航的態勢不變。

現任台新融資租賃(天津)監察人、台新大安租賃監察人蔡宏祥，雖以台新金控董事長吳東亮個人所屬進賢投資法人代表身分角逐今天的董事改選，但並未選上。

金融圈人士指出，此舉顯示新光金經營權穩定，吳東進的努力，仍被家族成員所看見。

今日當選的15席董事及其法人代表，按得票高低，依序為：財團法人新光吳火獅文教基金會吳東進；財團法人吳東進基金會李紀珠；新光三越百貨的吳昕達、葉雲萬；新柏公司吳東明、洪士琪、林伯翰；新誠投資(尚未指派)；財團法人新光吳火獅文教基金會吳敏暐；財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會吳邦聲。

其餘自然人董事，依得票高低分別為：蘇啟明、潘柏錚、林美花、許永明、吳啟銘。