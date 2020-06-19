中信金去年賺429億新高 股東會聚三布局：海外續找機會

中信金控今（19）日於圓山大飯店舉行2020年股東會，由中信金控董事長顏文隆與總經理吳一揆率領高階經理人團隊主持，顏文隆在會中特別提到，2020年新冠肺炎疫情對全球經濟情勢造成莫大衝擊，金融業者經營上已經見到前所未見的動盪與壓力。

但他同時也強調，全球性危機中必須穩健，以及善盡金融業責任與義務，並全力配合政府防疫紓困。

吳一揆則認為去年中信金控穩健經營，銀行與保險獲利雙引擎獲利表現亮眼，中信金控稅後純益429億元、創中信金控歷史新高，子公司中信銀行309億元，另一子公司台灣人壽全年稅後純益131億元，為成立72年以來新高，今年台灣人壽將持續轉型、降低接軌IFRS17衝擊。

展望今年與未來，吳一揆指出，今年中信金控有三大經營準則：強化海外布局、穩定保險獲利、加速數位轉型。

海外布局部分，將會持續強化海外業務與收益，提供完善跨境金融服務，評估海外投資機會、尋找海外合適策略夥伴，此句話被解讀為中信金控今年海外仍伺機考慮併購等機會。

中信金控在年報中特別提到，今年中信銀行海外個金在東協市場發展，東協各國加入地區性自由貿易協定後，貿易以及基礎建設融資需求持續增加，中信銀行在東南亞據點布局相較國內同業更有競爭力機，其中印尼、菲律賓仍有半數以上人口未開設銀行帳戶，發展潛力高。

另外，北美景氣穩定，富裕華裔人口增加，加上中信銀行亞洲連結（Asia-link）營運模式的優勢，將帶動商機。

穩定保險獲利部分，目標為台灣人壽轉型、提供穩定收益，不因市場變動造成淨值與獲利大幅波動。年報中則提到，預計2025年接軌IFRS17，為降低接軌當點一次性影響以及後續淨值影響，未來商品銷售以及資產配置皆具有挑戰，接軌IFRS17，因公報複雜度高，對於系統建置與導入以及人才專業培養具有重大考驗，而今年台幣對美元微幅升值，以及受到美中貿易戰衝擊，股市波動大，投保率也維持不易。

加速數位轉型部分，數位資源整合，以及平台優化，並強化集團數位品質以及創新商品與開發能力。

中信金同時也強調，台灣金融機構家數多，今年又有三家純網銀將開業，將使外在經營環境更加艱鉅，各家金融機構採取價格競爭策略下，將使獲利受限、經營更加困難。