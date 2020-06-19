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彰銀股東會開場 公股、台新支持者爆發小口角

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
彰化銀行股東常會今（19）日舉行，財政部與台新金陣營在會前現場就爆發小口角。記者仝澤蓉／攝
彰化銀行股東常會今（19）日舉行，財政部與台新金陣營在會前現場就爆發小口角。記者仝澤蓉／攝

彰化銀行股東常會今（19）日舉行，財政部與台新金陣營在會前現場就爆發小口角，彰銀工會自製扇子發給股東，理事長曹炳坤更高喊「台新請放手、彰銀向前走」，而支持台新金的小股東也反擊「睜眼說瞎話」。

彰銀董事長凌忠嫄大約於8點55分進入彰銀會場。彰銀新一屆董事將選出九席董事，其中六席是是一般董事，獨立董事三席，公股本屆將力拚拿下六席。

彰銀董事長凌忠嫄（左）、總經理黃瑞沐（右）今早約8點55分進入會場。記者林子桓／攝
彰銀董事長凌忠嫄（左）、總經理黃瑞沐（右）今早約8點55分進入會場。記者林子桓／攝

彰銀 台新金 股東

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