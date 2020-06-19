央行宣布「利率不變」

中央銀行昨召開理監事會議，決議利率維持不變。央行總裁楊金龍表示，國內疫情控制得宜，財政及貨幣政策逐漸發揮成效，經濟可望落底回升，預期物價回穩且無通貨緊縮疑慮，所以「先停止一下、再觀看一下」。

央行利率按兵不動，政策利率維持百分之一點一二五。展望下半年，因疫情影響全球經貿動能，抑制台灣出口，下修今年經濟成長率預測值為百分之一點五二，較上季預測值減少○點四個百分點；預測全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率及核心ＣＰＩ年增率分別為百分之○點○一、○點三六。

「第二季是谷底」，楊金龍說，台灣防疫情況跟其他國家相比是好的，因為超前部署，所以紓困規模比較小，財政與貨幣政策達到成效，台灣出口表現其實相對好很多，出口負成長小於進口負成長，但新台幣確實有偏強的狀況。

在利率政策出爐前，市場有預期降息，也有預期不降息以保留政策空間，楊金龍則表示，上次降息一碼已有成效，且預期經濟會好轉，因不確定性仍多，未來密切注意疫情發展、以及國內外經濟金融與物價情勢變化，若有必要會機動調整貨幣政策。

針對市場擔心的通縮疑慮，楊金龍表示，通縮是指「物價普遍性持續下跌」，上半年物價下跌最主要是能源及通訊費用下跌，不是所有物價都下降，況且台灣核心物價仍是正的，預期下半年通膨會慢慢回升，尤其隨疫情趨緩，預期油價也會上升，經濟成長也會上升，消費亦將恢復成長，「這點我們持樂觀看法」。

楊金龍重申不贊成負利率的立場，他表示，從歐元區及日本實施經驗來看，負利率政策是「弊大於利」，也影響銀行中介功能，不利金融穩定，甚至信用反而會緊縮，造成反效果。

港版國安法通過後，近來市場傳出有大量港資逃到台灣、躲入房市。楊金龍表示，央行只能透過銀行掌握香港金流往來程度，但資金有進有出，沒有大到很警惕的程度，也很難掌握這些錢是不是來買房地產的，必須要長期觀察。