滙豐：全台調查 僅21%家長自認金融知識可解決子女疑問

滙豐（台灣）商業銀行(下稱「滙豐台灣」)長期關心兒童教育議題，今年5月底委請天下雜誌教育基金會與親子天下針對全台家有七歲以上孩童的家長進行「親子理財觀念大調查」，並針對教師(超過7成為國中小教師)進行「108課綱─金融素養融入教學挑戰大調查」，於6月16日同步發布調查結果。

究竟台灣的親子家庭中遇到怎麼樣的理財困擾？教師們在理財教育上共通的難處又是什麼？該如何從家庭、從學校雙軌入手，幫助台灣的孩子從小有正確的理財觀念，金融教育從小做起。

高達95%家長認為應該從小培養孩子的理財觀念，但僅21%的家長認為自己的金融知識足以解決孩子的提問。

調查發現，家有7歲以上的孩童家長，高達95%認為應該從小培養孩子的理財觀念，也有9成的家長嘗試與孩子討論金錢來培養理財觀念，顯示家長們都認知到金融教育從小扎根的重要性，但是在討論頻率上，僅19%(表3)家長表示「經常」會與孩子討論。有42%的家長會給孩子零用錢，但是面對孩子的零用錢使用，父母們的前三大擔憂是：一、花錢不經思考，想買就買(59%)。二、花錢買不需要的東西(22%)。三、借錢給同學(12%)。

面對金融教育的急迫，僅21%的家長、11%的老師認為自己的金融知識和經驗是足夠解決孩子的相關問題，而有6成(表7)家長會透過書籍、理財節目來補充金融知識。

家長和老師共同認為，孩子/學生首要加強的金融素養是：學會分辨「想要」和「需要」(61%的家長、32%的老師)，次之則是「理解金錢的價值或使用」(20%的家長、27%的老師)。

有超過半數的老師也坦白表示「過去不曾在班上將金融素養融入課程教學」，分析其中原因，前三大挑戰分別是：缺乏專業金融知識(33%)、缺乏理財教育教案(26%)及理財教育教授經驗不足(24%)。也有55%(表13)的老師認為與學生談論金錢碰到最大的困難是「金錢觀念尚未建立」。

滙豐台灣長期透過社區投資(Community Investment)關心兒童教育議題，期盼協助向下札根金融教育。因應現代社會非都會區家庭結構的改變，和社會資源分配不均，滙豐台灣與天下雜誌教育基金會及親子天下已連續三年投入共新台幣400萬元進行「希望閱讀添翼計畫」，累積走入全台14所偏鄉學校，涵蓋服務超過3,000位偏鄉國小學童，並結合滙豐員工參與志工活動，以專業金融知識為偏鄉兒童建立基礎卻重要的理財教育。

專案期間，滙豐台灣更協助抽印製作由親子天下發行之《理財小達人》套書發送至全台50所學校，並於「希望閱讀添翼計畫」專案網站提供理財活動教案及理財別冊下載，累積下載數超過2,000次，從線上到線下擴散金融教育影響力；此外，並於2019年舉辦兩場金融素養師培工作坊，深獲教師們正向迴響，力求透過「希望閱讀添翼計畫」為台灣的未來打下好的基礎，穩健落實企業社會責任。

滙豐台灣商業銀行企業永續發展部主管李清如表示：「滙豐多年來投入偏鄉教育，我們相信教育能幫助翻轉弱勢家庭，終止惡性循環。此外，透過與天下合作編製理財教案與師培，我們也希望能提供更多師長理財教育資源，讓他們能進一步助孩子一臂之力，培養孩子面對未來的技能。｣

滙豐台灣自2018年啟動「滙豐小小銀行家」活動，帶領全台近500位國小學童體驗分行的金融現場，融入生動的理財教育，也是全台第一家在營業時間開放所有分行進行金融教育體驗活動的銀行。2020年開始，「希望閱讀添翼計畫」將更進一步攜手博幼基金會持續推廣理財教育課程，希望幫助孩子建立正確的金錢價值觀，培養孩子面對未來獨立自主的勇氣及能力。

「希望閱讀添翼計畫」專案網站：https://reurl.cc/lVMM3l