回饋最高8％ 機車信用卡不機車

全台灣機車高達1300萬輛，等於是每2人就擁有1台機車，在政策與環保趨勢下，電動機車也開始引發熱潮，快速攻佔市場。PGO與華南銀行將於7月1日，聯名發行全台第一張結合燃油機車及電動機車商品的機車聯名卡，卡片主打買PGO全車系車種尊享24期分期零利率，還有繳Gogoro NetworkTM 電池資費享最高8%現金回饋，一般消費也有最高5%現金回饋。

也就是說，只要是使用 Gogoro電池的智慧電動機車車主，包括YAMAHA、PGO與宏佳騰的智慧電動機車與 Gogoro等四大廠牌，使用華南PGO聯名卡皆可同享繳電池資費最高8%的現金回饋優惠。

不過，華南PGO卡電池資費8％回饋有每月上限300元的限制，兆豐Gogoro聯名卡回饋僅5%但無上限，車主可以依使用習慣，好好精打細算一下用哪張卡最優惠。

華南PGO卡結合了信用卡與悠遊卡功能，一卡可享信用卡簽帳支付、交通電子票證及小額付款等功能。購買PGO全車系車種尊享24期分期零利率、刷卡繳電池資費最高8%現金回饋、二輪保養刷卡享95折優惠、刷卡購買機車精品享9折優惠、一般消費最高5%現金回饋、還有一般消費單筆3000元以上還可享3期分期零利率。

兆豐Gogoro卡也提供全車系24期0利率、指定車款30期0利率、首刷滿額同享1千元刷卡金的優惠，一次付清提供購車最高2.5%現金回饋優惠。至於平日刷卡，持卡人也可享有一般消費最高1.5%、網購最高2.5%回饋，讓信用卡優惠擴及到日常生活的各層面。