大陸金融管控升級 緊盯港圳現金流

中國大陸金融控管機制即將加強，勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日指出，大陸人民銀行近期宣布，7月起陸續試行以流水號追蹤大額領取的人民幣現金，並監測其出入境動向，10月試行範圍更將擴及深圳市，緊盯香港地區銀行的人民幣清算業務。

勤業眾信會計師林淑怡表示，從大陸現行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，金融機構收到當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，都要立即進行大額交易申報。

然而隨著人民銀行本月發布《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》後，林淑怡指出，未來不僅大額交易要申報，大陸金融機構還必須申報大額現金管理報告，包括事先預約及登記制，還要追蹤現鈔的流水號，以及針對流水號進行出入境監測。對於有大量現金交易的行業而言，銀行更將加強風險控管措施。

勤業眾信會計師徐曉婷表示，依據大陸官方所公布的進度，從今年7月開始，河北省將首先實施試點，10月起再擴及浙江省、深圳市，試行期間為二年，視狀況逐步推廣至全境。

由於未來深圳市被列入試點，徐曉婷認為，恐怕將對台商產生不小影響，過去有不少台商是透過人工方式，直接從深圳將現金搬運至香港銀行存放，因此大陸在此次政策宣布中，更點名人民銀行深圳市中心支行，將會加強對香港地區銀行的溝通，特別是針對人民幣清算業務。

徐曉婷表示，目前大陸所公布將納管的大額現金額度，各地企業帳戶皆以人民幣50萬元為起點；個人帳戶方面，河北省以人民幣10萬元為起點、浙江省人民幣30萬元、深圳市人民幣20萬元。

徐曉婷提醒，台商若經常提存大額現金，或與上下游廠商等有大額現金交易，要特別注意未來大額現金存取的合理性及安全性，對於全球反洗錢法令陸續公布，以及銀發105號文出台，假設持續以大筆現金進行交易，企業或個人將難以確認拿到的鈔票流水號是否已被註記監控，故未來須更加提高現金存取之風險意識。