資本逾150億元上市櫃公司 7月起重訊需雙語化
金管會為提升外資對我國上市櫃公司訊息掌握之即時性，加速推動證券市場之國際化，金管會今（18）日宣布將要求所有上市櫃公司未來發布重大訊息時，需同步揭露英文版，分階段實施，其中資本額逾150億元以上的公司，從7月1日起開始正式上路。
證期局表示，有鑑於外資對我國證券市場持股市值已近4成，為我國證券市場重要之投資動能。金管會已督導台灣證券交易所及櫃檯買賣中心完成相關規章之修訂，分階段循序要求上市(櫃)公司對外揭露英文版重大訊息。第一階段將自今年7月起開始實施，要求實收資本額達新台幣150億元之上市櫃公司須揭露英文版重大訊息。預計自2024年起，全體上市公司及實收資本額達6億元之上櫃公司均須揭露，以提升上市櫃公司國際化程度及外資取得資訊之便利性。
此外，重大訊息英語化作業推動在即，金管會除督導台灣證券交易所編製常用英語詞彙及參考範例供上市櫃公司參考應用，並提醒上市櫃公司針對資訊之英譯、申報等重要控管機制應妥善規劃及準備，以順利接軌完成。
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