金管會獎勵多紓困 要銀行幫表現績優員工加薪

銀行辦理對企業與個人紓困貸款金額已將近兆元之多，為鼓勵銀行再接再厲，金管會7月要再推動「獎勵方案」。新任銀行局長莊琇媛表示，除金管會會要對所有銀行評分並頒獎外，也要求整體銀行對內訂定獎勵措施，對象包括分行與行員，要幫辦理紓困貸款表現績優員工加薪，獎勵內容一定要具體。

據銀行局統計，截至今年6月17日止，全體本國銀行配合辦理各部會、央行專案融通及自辦之企業、個人紓困貸款，受理件數共計14萬9,768件，申請額度計1兆1,221億元，已核准13萬8,039件，已核准額度計9,995億元。經統計本日核准貸放金額已突破新台幣1兆元。

銀行局長莊琇媛表示，對內獎勵措施由各家銀行自己提出來，但不能只是口頭鼓勵，要有實質獎勵內容，金管會先做宣示，必要時請獎勵內容提供給銀行局，被問到是不是所有銀行都對紓困表現績優員工加薪？莊琇媛回應「對，而且會為頒獎審核評分的參考之一。」

銀行局表示，嚴重特殊傳染性肺炎疫情開始至今已近4個月，為降低疫情對我國經濟之衝擊，金管會在過去3個月已持續採行正常授信的備抵呆帳提存率從1%降到0.5%、新版巴塞爾III延後至112年實施、系統性重要銀行內部管理資本增提2％延後一年等多項措施，以協助受疫情影響的企業及個人度過難關。

為鼓勵各銀行積極辦理紓困振興貸款案件，金管會已訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，以「金額」、「件數」及「效率」三面向分組進行評比。又為配合政府紓困後振興經濟政策，針對銀行協助辦理振興三倍券等，也將列入評比之加分項目。金管會預計在7月即會辦理第1階段的頒獎，對於績優的銀行給予實質的獎勵，如申請業務時列為加分項目、享有調降備抵呆帳提存比率及降低存保保費等。此外，為敦促銀行對辦理紓困振興貸款績優分行及人員予以獎勵，金管會強調銀行訂定獎勵措施應秉持獎勵對象應包括分行與行員、獎勵內容要具體，及應以獎勵性質為主等三大原則來訂定。

金管會表示，未來將持續秉持兼顧風險及支持產業與實體經濟發展之原則，鼓勵銀行以專業及效率方式執行各項振興紓困方案，持續對市場提供授信，發揮金融中介功能，以維持金融穩定及促進經濟發展。