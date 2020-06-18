聽新聞
test
0:00 / 0:00
內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊
兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行新店分行行員涉嫌與前夫及五名地政士勾結，虛增房產鑑價價格以利墊高房貸金額，詐貸約3億元，對此兆豐銀今天表示，該行已強化不動產鑑價系統，透過e-map自動連線外部資料庫，去除人為判斷，也已將不良地政士建檔管理。
兆豐銀指出，此案為兆豐銀行主動發現新店分行在2015年6月至2017年11月這兩年多期間，有部分房貸有異常，因此向檢調單位請求協助調查。
兆豐銀表示，目前有疑慮列管的個案共有26件，其中半數仍然正常還款，其餘案件則進行拍賣及催繳程序，由於都有擔保品設定抵押，詐貸造成兆豐銀的損失有限。
兆豐銀行強調，該行已積極強化不動產鑑價系統，透過e-map 自動連線外部資料庫，去除人為判斷，以避免發生弊端，另外，也已將不良地政士建檔管理。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言