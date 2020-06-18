內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行新店分行行員涉嫌與前夫及五名地政士勾結，虛增房產鑑價價格以利墊高房貸金額，詐貸約3億元，對此兆豐銀今天表示，該行已強化不動產鑑價系統，透過e-map自動連線外部資料庫，去除人為判斷，也已將不良地政士建檔管理。

兆豐銀指出，此案為兆豐銀行主動發現新店分行在2015年6月至2017年11月這兩年多期間，有部分房貸有異常，因此向檢調單位請求協助調查。

兆豐銀表示，目前有疑慮列管的個案共有26件，其中半數仍然正常還款，其餘案件則進行拍賣及催繳程序，由於都有擔保品設定抵押，詐貸造成兆豐銀的損失有限。

兆豐銀行強調，該行已積極強化不動產鑑價系統，透過e-map 自動連線外部資料庫，去除人為判斷，以避免發生弊端，另外，也已將不良地政士建檔管理。