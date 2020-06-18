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黃天牧：整體國銀新冠疫情壓力測試均過關

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會主委黃天牧今（18）日下午親自主持金管會例行記者會，並公布所有整體36家國銀，受到新冠肺炎疫情蔓延影響後所作出的「壓力測試結果」全數過關，以108年底為基準，所有平均淨值比為10.81%、第一類資本率平均11.58%，此外，資本適足率為13.27%、槓桿比率分別為10.81%，均高於法定最低標準。

相較於以往由金管會設定統一情境的監理壓力測試，這一次國銀採第二支柱壓力測試，是由銀行自行擬定情境辦理，並提前從5月初就報給金管會，惟整體仍考量納入總體經濟壓力，包括美歐、中日經濟與我成長率下滑、失業率上升、房價下跌所導致的信用風險增加，此外股債、外匯市場及商品市場波動加劇可能增加損失，也包括利差縮減與手續費收入減少對獲利情形影響。

此次銀行局也要求此次壓力測試要考量納入政策紓困措施，實施前後對銀行的影響。整體測試結果顯示，儘管國銀整體紓困金額將破兆元，，銀行採紓困措施後的整體平均資本適足率及槓桿比率均較採行紓困措施前為低，約低了0.14與0.08個百分點。金管會主委黃天牧表示，國銀支持政府振興經濟紓困後，雖然預估有一些比較不利情況，本國銀行也都能承擔。黃天牧強調，「銀行對產業借貸的即時雨，不見得對銀行不利，反而能強化其資產品質」。

金管會 黃天牧

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