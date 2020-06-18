華泰銀選任15席董事 賴昭銑續任董事長
華泰銀行於今（18）日召開股東常會，會中通過2019年盈餘分派案，將配0.25元股票股利，並完成董事改選，選任15席董事（含四席獨立董事），而下午該行公告，賴昭銑續任董事長職務。
15席董事含有11席董事與4席獨立董事，11董事名單包括林敏雄、賴昭銑、陳宏徵、蔡建生、徐前村、高義仁、陳正雄、吳詠慧、賴淑子、林子文以及杜葦；獨立董事四席名單為王南華、魏美玉、李碧齡及蕭善言。
華泰銀表示，希冀藉由董事成員改組，強化管理效能，有效提升經營成果，重視基層員工福利，創造股東價值最大化及公司整體價值的最大化，以不斷突破、不斷改變的精神，與股東、客戶及員工一起穩健成長，創造三贏局面。
華泰銀行去年稅前盈餘為3.02億元，逾放比亦由2018年12月1.24%降至2019年12月0.48%，其主因係資產品質漸趨穩定，以「騰籠換鳥」政策調整新增更多優質客群。華泰銀表示，將以六年時間追求蛻變體質更健康茁壯及精瘦結實，未來將賡續提升盈餘成長率、降低逾放比及效率比。
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