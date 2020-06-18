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省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%
著眼新冠肺炎疫情趨緩，中央銀行今（18）日下午召開理監事會議，決議貼放利率按兵不動，重貼現率維持1.125%的歷史新低水準。
為因應疫情對經濟造成的衝擊，央行總裁楊金龍在今年第1季大動作降息1碼，使央行重貼現率跌破國際金融海嘯時的歷史低點，今日利率按兵不動，外界推估，很可能是為了預留未來的降息空間，「子彈不多、要省著點用」。
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