省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%

著眼新冠肺炎疫情趨緩，中央銀行今（18）日下午召開理監事會議，決議貼放利率按兵不動，重貼現率維持1.125%的歷史新低水準。

為因應疫情對經濟造成的衝擊，央行總裁楊金龍在今年第1季大動作降息1碼，使央行重貼現率跌破國際金融海嘯時的歷史低點，今日利率按兵不動，外界推估，很可能是為了預留未來的降息空間，「子彈不多、要省著點用」。