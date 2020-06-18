匯豐TRF銷售缺失 金管會竟未裁罰

「TRF銷售缺失，金管會為何對別的銀行能開罰，匯豐卻不罰？」時代力量立委陳椒華18日痛批，匯豐銀行大量推銷TRF衍生性金融商品，但未讓投資人充分瞭解衍生性金融商品特性，讓投資的個人及企業承受極大風險，金管會難脫失職甚至包庇嫌疑，呼籲應對匯豐採取一行為一罰。

「金管會黃天牧主委新官上任，期盼他處理匯豐TRF弊端！」陳椒華現場列舉匯豐種種缺失質疑金管會，銀行局外國銀行組長辜文玲僅表示「依法行政」。

應採一行為一罰

「銀行銷售TRF已經有監察院於107年糾正金管會缺失，但至今金管會仍未落實一行為一罰。」陳椒華指出，陳情者多次控訴匯豐銀行有多項TRF銷售缺失，包括權利金計算不實、隱匿權利金、假藉融資給企業換以招攬客戶買TRF合約、明知客戶已虧損慘重卻持續銷售TRF商品疑騙取權利金，但金管會卻完全沒有開罰紀錄，TRF受害聯盟代表林小姐控訴，滙豐應於簽約時善盡義務告知風險，非但沒有告知，甚至刻意模糊契約重要內容，「更使用避險話術，使我公司陷於錯誤，進而簽立契約及本票等文件，造成我公司財產上嚴重損失！」上述不僅違反《銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項》第23條，更疑涉《刑法》第339條詐欺罪。

金管會無開罰紀錄

TRF受害聯盟總召賴昇濱表示，針對匯豐銀行種種違規缺失，其中1位受害人曾向金管會檢舉高達48封陳情、檢舉函，結果金管會竟然視若無睹，不予處理，103年至今金管會針對銀行違反規定銷售TRF商品，總共裁罰19家銀行，裁罰金額共1億400萬元，為何對於該銀行如此明顯重大的違規疏失，造成客戶重大損失的案件，

「台灣是靠中小企業撐起來的，金融要健全，中小企業才能專心經營。」陳椒華強調，針對匯豐銀行TRF銷售缺失這些缺失非常明顯，也涉嫌違反法規及詐欺，但金管會至今沒有開罰，明顯已瀆職。「民眾對政府的金融監理已沒有信心，」陳椒華問，「你們對政府有信心嗎？」TRF受害聯盟齊聲喊：「沒有！」

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