一張圖秒懂！三倍券行動支付業者加碼好康優惠出爐
振興三倍券各家信用卡最殺優惠方案出爐後，經濟部今（18）日再公布行動支付業者的加碼好康。同時，經濟部也表示，現在三倍券官網已經準備中，6月20日就會上線。
經濟部指出，目前台灣Pay、街口支付、橘子支付、悠遊付、Pi拍錢包、icash Pay、LINE Pay Money、HAPPY GO Pay，以及歐付寶等行動支付，都能綁定三倍券。
其中，台灣Pay就提出消費滿3,000，最高回饋1,000；街口支付則有消費就享回饋，滿額還能再送禮；橘子支付也有消費滿3,000就送200的優惠。經濟部表示，更多加碼優惠還會陸續推出，對回饋有興趣的朋友可多關注。
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