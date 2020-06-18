理監事會議前 出口商觀望外資匯入、新台幣漲逾1角
中央銀行今（18）日下午將舉行第二季理監事會議，利率政策動向備受關注，也使得今天上午外匯市場上觀望氣氛濃厚，不過由於外資仍站在美元賣方，因此拉抬新台幣升值逾1角。
新台幣今天早盤以29.710元兌1美元，貶值2.8分開出；匯銀人士表示，今天上午外匯市場上交易可說偏清淡，進出口廠商都在觀望，大家靜候央行下午利率動向 ，但是儘管股市表現平平，外資仍持續匯入。
早盤開低之後，反轉向上，約到10點半左右，重新站上29.5字頭之後，仍持續升走勢，一度來到29.571元價位，強彈1.11角。
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