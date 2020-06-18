財經觀點／銀行數位轉型加快 監理挑戰大

受新冠肺炎疫情影響，本國銀行業國內外營運皆面臨挑戰，若疫情持續至下半年，銀行業授信與流動性風險可能提高，營運壓力也會加大。疫情導致各產業的數位化需求提高，預期銀行數位轉型的步伐也會加快，對數位金融發展將更為有利。

疫情衝擊供應鏈和需求面，企業營運面臨危機使授信違約風險上升，利息收入恐受到壓縮。民眾投資與消費活動可能減少，銀行財富管理與支付相關的手續費收入或將受到拖累。

面對三家純網銀即將加入市場戰局，傳統銀行勢必積極備戰，努力將新興科技與實際環境有效結合；加上受疫情影響，銀行數位化需求提高，ＡＩ智能科技及區塊鏈等應用已成金融趨勢，銀行業應在趨勢潮流中積極面對並克服挑戰，藉此增強自身在數位化時代競爭力。

如何運用數位設備，創造和面對面一樣具有溫度的服務，並維持一定的信賴感，將是銀行在數位轉型的營運過程中，需不斷思考並擬定適當策略的重點。

值得注意的是，新興科技的運用會帶來新興風險，監理機構具一定壓力，銀行法令遵循與風險管理等部門更充滿挑戰，適度運用科技跟隨數位轉型演變，可協助公司營運的風險控管更具效益。

另外，在環境風險威脅提高下，綠色及永續發展議題逐漸成為國際焦點，協助提供企業金流的銀行業需注重ＥＳＧ（環境、社會、公司治理）風險與機會，並透過綠色金融帶動企業永續發展。

面對授信資產潛在的ＥＳＧ曝險，多數銀行仍未將土汙、廢棄物、能源及廢水議題納入徵授信中的風險控管，當客戶營運因這些議題受到衝擊時，還款能力、未來財務規畫也將跟著受衝擊，連帶將影響貸款的回收率，甚至造成銀行聲譽受損。