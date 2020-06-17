與金管會對談 金融科技業者拋四大面向待解

金管會主委黃天牧今（17）日下午與國內三大金融科技協會與金融科技創新園區的科技業者座談，業界意見包羅萬象，主委親自總結大約分為虛擬通貨、區塊鍊應用、資料開放與獎勵誘因等四大面向尚有待解決，業者並建請金管會納管擔任金融科技業的主管機關，並扮演跨部會協調的推手，以加速「帶業界走出台灣」。

業界今日下午在座談會上主要提出問題，主要可歸納四大面向，一是虛擬通貨洗錢防制與實名制困難，包括證券型代幣STO門檻限制的開放；二是區塊鍊應用上，身份驗證授權與智能合約法令上的定位等；三是資料開放。包括聯徵中心資料僅開放給會員制，未來是否給予多元科技業者，以及跨部會資源整合的問題；四是監理沙盒審查程序加速，與建議仿投信深耕躍進計畫，給予業者與銀行合作的獎勵誘因等。黃天牧允諾「公聽會不是結束，而會把問題帶回去好好研究再一一回應」。

其中台灣金融科技協會理事長蔡玉玲建議，未來能由金管會納管成為主管機關，原本業者最早希望先不要管，想先飛出台灣一陣子，但過程中發現跨部會協調拖慢速度，且各單位都要求金管會點頭才開放，因此大家決定「醜媳婦還是要見公婆」，請金管會扮演跨部會協調推手，黃天牧允諾努力。另外不少業者表達虛擬通貨在實名制與認識客戶實務上面臨無法源依據置礙難行的問題。前立委許毓仁則提及證券代幣化的「門開太小」限制太多已被新加坡「彎道超車」，應開放門檻與規模。

至於中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬，則建議開放銀行聯徵資料，資料屬於全民，希望金管會推動立法，科技業者願意付出代價與成本，她強調並不是要剝銷傳統金融業者，而是期望資料雙向並用創新加值，一起幫助提升國家金融競爭力。此外也有不少業界提到出沙盒或試辦後，卻卡在銀行公會內規，無法落地，讓付出的成本白費。

金融科技創新園區業者好好投資總經理楊少銘則提出，目前沙盒規模無法讓合作銀行業賺到錢，難向大股東交代，建議金管會給予「名或利」的獎勵，例如仿照投信躍進深耕計畫，頒獎給合作績效好的銀行董事長或總經理，這樣會大大提升雙方的合作意願。

金管會今日舉行金融科技發展座談會，邀請國內包括台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、台灣區塊鍊大聯盟等三大協會，以及金融總會暨金融科技創業園區的業者共同坐下來一一溝通，與會的業者包括有知名的麻布記帳、好好投資、幣託科技、庫幣科技、旭新科技、台灣灣谷與博新資訊安全等多家新創業者。新主委黃天牧在坐位安排上也別有用心，他強調採圓桌式排列，且大家同樣距離地面25公分的桌面坐下來談，並邀請媒體全程參與，強調用尊重、對等、公平、公開透明的態度，傾聽金融科技業者的夢想與企圖心，先全面了解業者的意見，再看介面上有什麼可調整的地方。