英研究：類固醇藥地塞米松可降低新冠重症病患死亡率

英國牛津大學研究團隊的臨床實驗（16）日發表研究發現，類固醇藥「地塞米松」可降低新冠肺炎重症病患的死亡率，為新冠治療帶來重大突破。帶動國內學名藥業者包括中化、杏輝、生達和中化生等，以及原料藥廠南光、台耀、旭富等今（17）日股價上漲。

加上美國食品藥物管理署（FDA）15日才撤銷羥氯奎寧（HCQ）和氯奎寧（CQ）用於治療新冠肺炎的緊急使用授權（EUA），並提醒不可與瑞德西韋（Remdesivir）和並使用。因此，業界認為，類固醇「地塞米松」有機會成為與瑞德西韋搭配使用的最新用藥。

法人表示，類固醇「地塞米松」在類固醇界的地位，就像是止痛界的普拿疼，因此使用相當普及，國內只要是規模較大的學名藥廠都會生產，包括中化、杏輝、生達和中化生等，以及原料藥廠南光、台耀、旭富等，目前皆有許可證可生產「地塞米松」，目前也有部份產品在市面上銷售。

經英國牛津大學研究團隊臨床實驗結果發現，已被廣泛使用的的類固醇「地塞米松」（Dexamethasone），可以降低新冠肺炎的重症患者死亡率，避免人體免疫系統過度反應。

醫生表示，因新冠肺炎已經使用呼吸器的患者，用了該款類固醇，能降低三分之一的死亡率。針對類固醇療法，「地塞米松」主要是壓制發炎反應，避免免疫系統，在攻擊病毒的同時，也傷害到自身細胞，未來有機會跟瑞德西韋搭配使用。

而FDA更在日前宣布，經調查發現，羥氯奎寧用於治療新冠肺炎病患時，有引起嚴重心臟相關疾病及其他副作用的風險，撤銷羥氯奎寧和氯奎寧（CQ）用於治療新冠肺炎的緊急使用授權（EUA）。

FDA指出，美國多家醫院及診所誤將羥氯奎寧或氯奎寧與瑞德西韋合併使用。雖然，瑞德西韋是至今唯一在正式臨床試驗中，被證實能有效治療新冠肺炎的藥物。但根據FDA最新調查發現，若合併使用這些藥物，可能會削弱瑞德西韋的療效，切勿對正在接受瑞德西韋藥物治療的患者，服用羥氯奎寧或氯奎寧。因此，類固醇「地塞米松」有機會成為與瑞德西韋搭配使用的最新用藥。