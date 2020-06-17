金融科技業者向金管會吐苦水：想當聖人卻被當大盜

金管會新任主委黃天牧今（17）日下午與金融科業者座談，業者提及今年邁入台灣推動金融科技的第五年，打分數說「成績只有尚可」，並對金管會大吐苦水，指與銀行業合作過程不順利，「我們也想當聖人，卻常被當作大盜」，指被舊傳統金融業者視為競爭者，建議金管會應漸進式監理，給予分級執照。

黃天牧今天引用莊子的「聖人不死，大盜不止」來說明希望衡平對待科技業與金融業者間的監理，不過台灣金融科技董事長王可言今天直白表示，「金融科技業者想當聖人，卻常常被當做大盜」，未來開放銀行第二、三階段希望速度能加快一，目前最大的障礙就是「誰才是資訊的擁有者」，要不要立法或是採用參考哪一個國家的版本，最終應以消費者權益。才是最重要的考量依歸。

王可言在座談會上表示，今年應是台灣推動金融科技的第五年，「成績只能說尚可」，原因有二大點，一是台灣金融監理法規是正面表列，二是金融業者視金融科技業者為競爭者，所以台灣金融科技發展進步不大、「算是落後」，甚至可能影響金融穩定。

他建議金管會對負責任的創新者建立分級管理，可依監理漸進式原則，核發分級執照，他說，有些新創公司很小、業務很小時，很多國家是採豁免方式，如新加坡在不尋求零風險，不扼殺技術創新的指導原則下，通過支付服務經營牌照豁免企業名單，日本韓國是有分級法規，這對金融科技發展很重要。

王可言指出，金融科技發展初期會有灰色地帶，想發展但又需要監理， 有些必須分級或豁免，可協助金融科技公司與金融業者合作，若能採相對低強度的監理，業者才有機會可以成長，對未來發展很重要，建議金管會對法規一一檢視，進行相關執照分級。