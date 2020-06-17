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黃天牧與金融科技業者有約 期待孵出跨境獨角獸

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會主委黃天牧今（17）日與金融科技業者座談，業者提出多項建議，黃天牧表示，金管會將逐一協助解決，他並期待國內金融科技業者要有夢想，能做出跨境、跨領域的獨角獸。

黃天牧相當重視金融科技，上任後提出的六大興利方案中，就包括「金融科技發展路徑圖」，今天並與金融科技業者面對面溝通，廣聽業者心聲，也做為金管會制定金融科技發展路徑圖參考。

今天與會單位，包括台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、台灣區塊鏈大聯盟、金融總會及金融科技創新園區等，以及六位學者專家。

與會者提出多項建議，黃天牧聽完與會者發言後，提出三點回應，包括第一，老子說，「千里之行，始於足下」，很多大的目標要細細瑣瑣一步步去完成，各位建議的，很多是跟主管機關溝通，對法令、流程不夠精確等，這些問題可以透過明確的法規說明、協調完成，會後，金管會會先從替業者解決小問題做起，積小成大。

第二，金管會一方面協助解決業者面臨的困難，也期待業者心更大一點，有些夢想，監理機願意跟大家一起做夢，澳洲跟台灣一樣人員有2,300萬，澳洲有獨角獸，為何台灣沒有？他是務實的人，不會說幾年內要發展幾家獨角獸，但也要有夢想，期待業者提出跨境、跨領域的計畫，試著去突破、實現。

第三，去年金融研訓院有篇「金融科技的容錯文化」文章，對市場參與者、金管會是有意義的，創新不可能沒有風險，但「不入虎穴焉得虎子」，若能營造合理範圍內，在不影響金融穩定及消費者權益保障下，容許在設計上、規劃上、過程上有點差異，但有回饋改進機制，就可逐步累積失誤，奠定成功的基礎，大家要有寬容文化，培養勇於創新。

金融科技 金管會 黃天牧

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