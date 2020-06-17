逢甲商圈去年人潮流量1,056萬人次 近12年新低

逢甲大學統計行銷研究小組最新逢甲商圈調查報告出爐，去年逢甲商圈人潮流量為1,056萬人次、年減約3.3%，續創近12年來新低；商圈營業額也僅約73.8億元、年減13.1%，店家拚自救，但仍難敵大環境衝擊。

值得注意的是，逢甲商圈住宿商機仍可維持在19億元以上，住宿比例約有18.3%。此外，受訪者使用智慧型手機比例已達99.1%的普及狀況，顯示未來智慧科技行銷，在逢甲商圈有無限發展潛力。

逢甲大學統計行銷研究小組已持續12年進行逢甲商圈發展調查。此次問卷調查執行時間，為2019年11月21日至24日晚間進行，以系統隨機抽樣方式，選取逢甲商圈消費者進行面訪調查，且成功訪問到1,000位消費者意見。

對於歷年來逢甲商圈的消費商機變化，小組說，除了2008、2009年受全球金融海嘯危機影響，整體商機約在95.6億及87億元之外，爾後自2013至2016年，商圈整體消費商機從92.4億元，曾一度攀升至109.7億元，且維持在101億元以上。

但自從2017年因經濟局勢不穩，且觀光客群的結構變化，整體消費商機下滑至93.9億元，2018年跌至約85億元，去年更跌到僅剩73.8億元；顯示這波大環境不景氣的影響，以及大陸旅遊政策變化的衝擊，已更甚於10年前的金融海嘯。

2019年初，逢甲商圈遊客服務中心考量商圈受大環境景氣影響，召集店家提出因應對策與建議，更喊出「中央政府救經濟，地方政府引人氣，商圈店家爭口氣」等口號，但仍因中央與地方政策未明等因素，僅有店家為自己爭口氣拚自救。

逢甲商圈遊客服務中心積極聯合店家、攤商，推動「新零售導客行銷計畫」打造逢甲科技商圈，建立逢甲商圈美食地圖、飲品地圖，甚至引入金融科技廠商-旺Pay，建立旺Pay行動支付地圖，規劃引客行銷方案。

然而，上述作法仍不敵大環境影響與兩岸政策變化，逢甲商圈去年最新人潮流量總計約1,056萬人次，在週一至週四期間，每天人潮約1.7萬人次，週五約2.3萬人次，週六約6.7萬人次，週日則約4.3萬人次。

另據受訪者消費力調查，2019年逢甲商圈消費者平均消費金額約為555元，其中女性平均消費金額為568.8元，男性為537.7元。

近年來，逢甲商圈鄰近的住宿旅館快速增加，調查統計，2014至2016年每年的住宿商機均可維持在21億元以上，2017年掉到17.8億元左右，2018年又回升至20.6億元，去年則為19.3億元。